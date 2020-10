Borro quiere comenzar el torneo el 1 de noviembre

El presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (Cab), Fabián Borro, afirmó que pretende dar inicio a la próxima Liga Nacional el 1 de noviembre y se lamentó por la decisión que tomó el gobierno de Córdoba al no permitir la realización de las burbujas pese a que la Comisión de Crisis de la Asociación de Clubes hizo un gran trabajo.

“Queremos arrancar el primero de noviembre por varios motivos. Queremos hacer un corte por las fiestas, porque después inicia la Bcla (exLiga de las Américas), tenemos ventanas Fiba en febrero y vienen los preolímpicos, de lo que nosotros no tenemos que participar, por suerte, pero será un calendario muy comprimido durante los primeros meses”, sostuvo el dirigente en declaraciones que formuló a Uno contra Uno.

“Además porque venimos trabajando en esto hace muchos meses. Lo que tenemos que poner por delante es la Liga Nacional. Que podamos hacer el torneo en esta mitad del año nos sirve mucho para poder tener una competición regular, como no la tuvimos el año pasado”.

El sábado por la noche, la Agencia de Deportes de Córdoba comunicó que la Capital y Villa Carlos Paz no podrán albergar las burbujas debido al estado sanitario de dicha provincia.

“Nosotros estábamos al tanto de la situación, nos venían comentando que para el Gobierno Provincial podía ser difícil y todos esperamos el anuncio de la presidencia el viernes y del gobernador el sábado. Ellos tienen el derecho y la responsabilidad de permitir o no la organización del evento en la provincia. También están sufriendo el tema de los incendios y hay que ver cómo se ve en la población el hecho de hacer un evento deportivo. Vamos a buscar otras alternativas, no nos vamos a quedar sólo con Buenos Aires, pero la verdad es que hoy está bien, pero si surgen otras alternativas también las vamos a analizar”.

Todo hace indicar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la sede para las burbujas de la primera fase que se jugarían en el formato de Conferencias. Cuando se eligió a Córdoba, las otras opciones eran Mar del Plata, San Nicolás y Corrientes.

“Acá hay una mezcla de esperanza y optimismo. Córdoba estaba muy bien organizada. El trabajo de la Comisión de Crisis de la AdC encabezado por Cavagliatto fue muy bueno, no le encontramos fisuras o errores. Los hoteles eran buenos, con espacios de esparcimiento para que los jugadores no estén tan mal en la burbuja. Uno quería seguir haciéndolo en Córdoba. Aparte, el trabajo de Diego Grippo con listas de verificación que nos daba un riesgo moderado, pero hay que ponerse en el lugar del otro, vivimos una situación que no es normal y hay que ponerse en el lugar de los políticos. Desde lo técnico no había errores. Igualmente siempre hay que tener un plan b y estábamos analizando otras alternativas”, cerró Borro.