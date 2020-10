Observatorio Judicial de Corrientes solicitó que le concedan prisión domiciliaria a Lesieux

A través de un comunicado emitido ayer, los integrantes del Observatorio Judicial de Corrientes expresaron su preocupación por el estado de salud de la exintendenta de Perugorría, Angelina Lesieux, pero además expresaron su repudio sobre presuntos hechos que habrían vulnerado sus derechos. En este contexto, pidieron públicamente que le concedan la prisión domiciliaria a quien fue Jefa comunal y que fue condenada por presuntas anomalías en la administración de fondos públicos.

Recordaron que desde el último jueves y hasta el sábado, Lesieux estuvo internada en el hospital Las Mercedes, pero luego nuevamente fue trasladada a la Comisaría Primera de la comuna mercedeña. En ese lugar, denunciaron que la exintendenta está alojada en una celda que “no posee ventanas y no la dejan salir al patio, por lo que durante días no puede ver el rayo del sol”, describieron. Tras lo cual añadieron que también no le permitirían establecer comunicación con sus familiares, abogados y amigos.