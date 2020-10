Condenaron a una pareja por traficar marihuana en encomiendas

El Tribunal Oral Penal Federal de Corrientes condenó a una pareja a cuatro años de prisión por el tráfico de marihuana en la modalidad de encomiendas, en episodios ocurridos en noviembre de 2018.

Valeria Amarilla y Mauricio Agustín Correa fueron hallados penalmente responsables del delito de transporte de estupefacientes, previsto y reprimido por el artículo 5 - inc. C in fine de la Ley 23.737 y artículo 45 del CP.

De acuerdo a la acusación, la pareja transportó por medio del sistema de encomiendas los bultos amparados bajo la guía N° 3.142-00017933 de la empresa Crucero del Norte y los bultos amparados bajo la guía N° 3.142- 00017940 de la empresa Crucero del Sur, ambos con fecha 17 de noviembre de 2018, que contenían marihuana.

La causa se inició el 18 de noviembre de 2018, cuando personal del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional apostado sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 536 de la localidad de Tapebicuá, efectúa control físico y documentológico de un transporte de pasajeros de la empresa Crucero del Norte, procedente de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, con destino en la terminal de Retiro (Buenos Aires).

En la bodega, entre los bultos, se halló una encomienda con fecha 17/11/2018, remitida por Valeria Amarilla, a ser retirada por otra persona de apellido Amarilla, en Chacarita, Buenos Aires.

Se secuestró la caja y tras la apertura se constató en su interior un bulto envuelto en sábanas, con cinta de embalar color ocre, que contenía diez paquetes de color transparente del mismo tamaño y forma, conteniendo una sustancia vegetal verde parduzca que dio positivo para Cannabis sativa -marihuana- con un peso total de 5,259 kilogramos.

Por otro lado, el 19 de noviembre de 2018 a las 23:50, personal del Escuadrón 7 “Cabo Misael Pereyra” de GN, apostado en la Ruta Nacional N° 14, kilómetro 536, de la localidad de Tapebicuá (Corrientes), procedió a efectuar el control físico y documentológico de un colectivo de la empresa Crucero del Sur, marca Scania-Marcopolo, procedente de la ciudad de Posadas, Misiones, con destino final en La Plata (Buenos Aires). En el control efectuado en la bodega, el personal advirtió entre todos los bultos una encomienda con la leyenda “remitida por Mauricio Correa”, domiciliado en Posadas y que tenía como destinatario a la misma persona, pero a ser retirado en Chacarita, Buenos Aires.

En la encomienda había un bulto envuelto con sábanas y cinta de embalar color ocre, en la que encontraron paquetes del mismo tamaño y forma, que fueron enumeradas, contabilizándose un total de diez paquetes que contenían una sustancia vegetal verde parduzca que resultó ser marihuana, con un peso total de 5.185 kilogramos.

(NG)