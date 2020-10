Detuvieron a una banda de cuatreros cuando trasladaban un animal faenado

Tres sujetos fueron detenidos acusados de faenar clandestinamente un animal de una estancia ubicada en el paraje Gómez Cué, en la zona rural de Santo Tomé. Trasladaban la carne en motocicletas desde esa zona hacia Virasoro, ciudad de donde son oriundos dos de los aprehendidos. En tanto que el tercer implicado, santotomeño, aparentemente sería empleado del establecimiento donde cometieron el delito, e investigan si venía realizando ilícitos similares en esa cabaña desde hace un tiempo.

Según consignó el portal “Urgente Santo Tomé”, el hecho se registró en la tarde del último lunes cerca de las 14.30, cuando efectivos del Priar de Santo Tomé junto con sus pares de Virasoro realizaban controles para la prevención de delitos rurales en dos puntos ubicados en la Ruta Provincial Nº 40 y en la Ruta Provincial Nº 37. En un momento determinado, los uniformados notaron que se aproximaba una motocicleta de 110 c. c. que no tuvo margen para maniobrar y evadir el control, y que terminó frenando debido a las señas de los agentes, quienes notaron que el rodado transportaba algo “raro”.

Tras ser requisados, se encontraron con que en dos silobolsas llevaban una importante cantidad de carne de un animal vacuno, sin ningún tipo de documentación que avalara su procedencia. Por esta razón, inmediatamente fueron demorados el conductor y su acompañante, de apellidos Rodríguez y Soto, ambos oriundos de la ciudad de Virasoro. Asimismo, fue demorado otro sujeto de apellido Medina, oriundo de Santo Tomé, quien presuntamente sería empleado de la estancia a la que pertenecía el vacuno faenado.

En este marco, tras las averiguaciones de rigor, fuentes confiaron al mencionado portal que los delincuentes habrían carneado el animal en el establecimiento “Santa María del Aguapey de la familia Calabresse de Santo Tomé”, finca ubicada en la Ruta Nº 42, en la zona del paraje Gómez Cué. En este sentido explicaron que aparentemente la mitad de la carne era trasladada para su comercialización en Virasoro, en tanto que la otra mitad habría quedado “en poder de Medina”, en Santo Tomé, indicó el citado medio.

Ahora la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción santotomeño y la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial.

