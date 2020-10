Fue denunciado por violencia de género y chocó a un policía cuando se daba a la fuga

Un hombre que había sido denunciado por violencia de género por su expareja atropelló a un policía que intentó detenerlo cuando se llevaba a su hijo de 4 años de la casa de sus exsuegros de La Plata. Está prófugo. Pero antes de darse a la fuga y horas después de atropellar al policía, el hombre entregó a su hijo a sus abuelos, según informaron fuentes policiales. Luego, el chiquito se reunió con su mamá en la comisaría.

El caso que se conoció ayer ocurrió el lunes pasado, cuando un oficial de 34 años que estaba de servicio en la Comisaría de La Mujer, de calle 1, entre 41 y 42, acudió al pedido de auxilio de una señora que gritaba que su exyerno se llevaba a su nieto. En las imágenes que circularon, se ve que el hombre iba en un Volkswagen Senda blanco. El oficial intentó evitar que escapara y se interpuso en su camino, pero el conductor lo atropelló. En la huída, también chocó el auto del ex suegro y amenazó con matar a la mamá de su hijo, dijeron las fuentes. Justamente, en esa comisaría la ex pareja del prófugo había denunciado a su ex por violencia de género.

