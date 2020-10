Rechazaron excarcelación al líder narco “Morenita” Marín

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación presentado por el abogado que representa a Federico “Morenita” Marín en el cual solicitaba la excarcelación en el marco de la pandemia por covid19.

Cabe recordar que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó la resolución dictada por el juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 2 de Corrientes, de fecha 9 de abril de 2019, que rechazó la excarcelación solicitada en favor de Marín. Contra dicha decisión, el defensor público oficial, doctor Enzo Mario Di Tella, interpuso el recurso de casación en estudio, el que fue concedido el 17 de septiembre de 2020.

La parte recurrente invocó el segundo motivo previsto por el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación, al considerar que la resolución impugnada no satisface la fundamentación exigida por el art. 123 del Cppn, lo que según su criterio acarrearía la nulidad. El impugnante alegó que no se encuentran fundados los riesgos procesales del caso. Consideró que, para convalidar la prisión preventiva de Federico Sebastián Marín y rechazar su excarcelación, los magistrados del colegiado anterior se limitaron a inferir un peligro procesal en función de la pena establecida para el delito que se le imputa a su asistido y que tampoco se han mencionado las razones por las cuales no corresponde la aplicación de un medio menos lesivo a las garantías individuales para asegurar la sujeción al proceso del imputado.

La defensa se agravió de la falta de tratamiento en la resolución recurrida de las deficiencias estructurales por la superpoblación carcelaria y el estado de emergencia del Servicio Penitenciario Federal frente a la covid-19. Solicitó, concretamente, que se haga lugar al recurso interpuesto, se anule el decisorio impugnado y se conceda la excarcelación a Marín bajo caución juratoria o bien bajo las condiciones que se estimen adecuadas al caso, considerando todas las medidas alternativas a la detención preventiva, previstas en el art. 210 del Código Procesal Penal Federal.

La Sala rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Marín. En tanto encomendó al tribunal a que disponga la Unidad Carcelaria donde se encuentra “Morenita”, que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de la Acordada 3/20 de esta Cfcp y la Guía de actuación para la prevención y control del covid-19 en el SPF”.

Cabe recordar que en septiembre de 2019, “Morenita” Marín acordó una pena de 12 años de prisión. El líder narco de Itatí aceptó su culpabilidad en los delitos que se le imputaban y reconoció ser reincidente. Se le aplicó una multa y se le secuestrarán sus bienes. Marín fue detenido el 12 de octubre del 2018. Fue hallado en una vivienda de la ciudad de Itatí, donde se encontraba armado con una pistola 9 milímetros. La negociación llevó varias horas y participaron del procedimiento cerca de 20 miembros de la GNA, que aseguraron el perímetro desplegando un operativo cerrojo para impedir cualquier intento de fuga.

Era buscado desde 2015. Según la investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) a cargo de Diego Iglesias, Marín y la banda se encargaban de distribuir la droga en siete puntos claves del país: Tucumán, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y la Villa 21 de la Capital Federal.

