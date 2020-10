Aguirre afirmó que se tergiversó un comunicado sobre limitaciones para el ingreso a Felipe Yofre

“Las personas que vengan de zona roja no entrarán a Felipe Yofre y aquellas que provengan de zona blanca, podrán ingresar a nuestra localidad”, aseveró el intendente de Felipe Yofre, Leonardo Aguirre en diálogo con FM San Pedro. De esta forma, el citado funcionario municipal afirmó que no es válido el presunto comunicado que circuló ayer sobre que el Municipio establecía que “la persona que contrajera el virus será responsable de la denuncia penal”. Sobre esto, ante la emisora, insistió: “Para dejar en claro, nosotros no vamos a denunciar a nadie”.