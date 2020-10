En Comu hicieron un balance positivo de la pretemporada

Comunicaciones sigue adelante con los entrenamientos pensando en el inicio de la Liga Nacional de Básquetbol 2020-2021. El preparador físico del plantel, Claudio Álvarez, se mostró satisfecho por la respuesta de los jugadores y el avance de la pretemporada.

“Podemos hacer un balance altamente positivo. Adaptamos el programa de la preparación física a los protocolos sanitarios. Cumplimos al pie de la letra la directivas que emanan de los entes superiores y ajustamos la planificación en ese sentido”, relató Álvarez.

“Siempre tomando como premisa el cuidado y mantenimiento de todo lo que hace a la cuestión sanitaria avanzamos con la parte física y los movimientos preparatorios con la parte de básquet”, agregó.

El parate de siete meses por la pandemia del coronavirus generó un interrogante sobre cómo iban a llegar los jugadores para comenzar con la pretemporada.

Álvarez, junto a otros colegas, pasó el tiempo durante el aislamiento capacitándose para lograr que el regreso sea el adecuando, sin lesiones y poniendo en forma paulatinamente a los jugadores.

“Nosotros empezamos el 1 de septiembre a trabajar cada uno en su lugar, por eso que hemos ganado bastante tiempo. Trabajaron obviamente con las posibilidades que tenían en su ciudad, con tareas de resistencia al aire libre en forma individual, con todos los cuidados sanitarios. Y quienes estaban en ciudades en las que les permitían ir al gimnasio, lo hicieron”.

Después, “cuando nos juntamos acá, continuamos con los trabajos de resistencia en cancha, usamos la de fútbol, hasta que por protocolo se nos fue dando la posibilidad de usar el gimnasio de musculación y con la cancha de básquet haciendo trabajos individuales. Siempre tratando de desarrollar fuerza, resistencia, velocidad y la parte de básquet”.

El profesor destacó que “afortunadamente nosotros mantenemos gran parte del equipo y los que se han sumado, como por ejemplo el caso de Lucas Arn, ya conocen nuestra dinámica”.

El inicio de la Liga está previsto para el mes de noviembre. Se espera que esta semana, las autoridades de la Asociación de Clubes (AdC) confirmen la fecha (pretenden que sea el 1) y la sede (sería la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

“Esta situación genera un estado de ansiedad porque uno se va preparando mentalmente, canalizando todo el esfuerzo a una fecha determinada. Entonces cuando se modifican esos parámetros le genera momentáneamente una incertidumbre porque uno no termina sabiendo bien para qué está haciendo ese esfuerzo”.

Por eso, “nosotros tratamos de convencerlos y que entiendan que tenemos que hacer nuestra tarea al cien por ciento, convencidos en que va a ser en la fecha programada. Si se corre nos avisarán de manera tal de poder adaptar la carga del trabajo. Tenemos que tratar de mantenerlos enfocados en que el torneo va a empezar en ese momento de forma tal que los jugadores mantengan su predisposición al trabajo”.

Para completar el plantel que está trabajando en Mercedes, se espera que en los próximos días se puedan sumar los internos extranjeros Brandon Walters y Austin Williams.

Álvarez habló sobre la adaptación de esos jugadores al resto del equipo. “Nosotros, a partir del estilo de conducción que tiene Ariel (Rearte), buscamos siempre la solución. El problema siempre va a estar, así que si no lo podemos modificar, no nos puede hacer perder tiempo. Nosotros vamos por la solución y estamos convencidos de que los jugadores van a llegar en la mejor forma física. Así que a partir de que ellos estén acá, nosotros tenemos un estilo de trabajo en el cual no forzamos situaciones ni a las personas, por lo tanto su tarea estará apuntada a que vayan insertándose a la dinámica del equipo y no al revés”.

Así se dio con “los últimos jugadores que se sumaron como Costa (Valentín) y Ortíz (Lucas), que si bien están con tareas diferenciadas se van insertando en la dinámica del equipo”.