Felicidad y responsabilidad en el inicio de los entrenamientos

El pasado 6 de octubre comenzó a entrenar la preselección Argentina de básquetbol U18 en el Cenard. Fue la primera práctica de un seleccionado nacional en siete meses. “Volver a entrenar, en una cancha, con mis amigas y con mi querida Selección, fue una emoción enorme. Yo no llego en el estado físico que me gustaría, pero hoy no se notó nada porque sentí unas ganas distintas, una euforia, una adrenalina… Sí, una emoción que nunca había sentido”. Federica Del Bosco contagió sus sensaciones cuando explicó lo que sintió en el primer entrenamiento que la preselección femenina U18 hizo en el Cenard. Lo especial fue la forma en que arribó Del Bosco: con un taxi desde Mendoza. Sus ganas de llegar fueron tantas que no le importó tener que viajar tantas horas en auto. “La Selección es todo, soy capaz de hacer lo que sea”, admitió.

En tanto que Natalia Tondi, capitana del equipo que fue bronce en el Sudamericano U17 del año pasado en Colombia también se refirió a la parte emocional de este regreso tan esperado. “Estamos muy contentas de que se haya logrado esta posibilidad de volver a entrenar. Fue una sensación hermosa poder volver a entrenar en una cancha y reencontrarnos todas después de tanto tiempo. Al principio fue raro vernos todas con barbijos y distanciadas, pero entendemos que es una forma nueva de entrenamiento que vamos a tener que acostumbrarnos por un tiempo hasta que todo pueda volver a la normalidad”, contó quien fuera la MVP del Argentino U17 del año pasado en Neuquén.

Para la mayoría de las chicas presentes fue la primera vez en meses que pisaron una cancha y todas lo vivieron de forma especial, con sonrisas y un entusiasmo cautivante. Pero ellas, claro, no fueron las únicas. Esa energía se irradió en el gimnasio León Najnudel y tocó a todos, incluso al exigente Gregorio Martínez.

“Emocionalmente fue un día muy fuerte. Primero porque era la vuelta del básquet oficial en el país, potenciado por estos meses de pandemia, segundo por ser justamente el regreso con un equipo mío con toda la responsabilidad que eso conlleva en este momento y, no menos importante, por ser mi primer entrenamiento dirigido en la Selección como entrenador jefe. Todo muy movilizante”, explicó el entrenador en charla con Prensa Cabb. “Lo programado va bien, de acuerdo a las posibilidades, y sin pensar en una posible postergación del Premundial”, señaló el ex DT de multicampeón con el femenino de Unión Florida y también exresponsable de la conducción en Obras Básket durante la Liga Nacional.

Por su parte, Karina Rodríguez, Directora Nacional del Femenino, destacó la importancia de este retorno oficial. “Fue un día histórico. Fue una gestión grande que se ha hecho para poder estar hoy acá. Es un primer paso y lo están dando estas chicas. Es todo un reflejo…”, dijo la exjugadora.