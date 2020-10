Tiziana Huici se suma a los trabajos de la preselección U18 en el Cenard

La preselección Argentina de básquetbol, categoría U18, comenzará hoy su tercera semana de entrenamientos presenciales con la incorporación de tres jugadoras, entre ellas la correntina Tiziana Huici.

El equipo nacional, que cuenta con la conducción técnica de Gregorio Martínez, apunta como principal objetivo al Premundial que se disputará en Colombia durante el mes de diciembre.

La preparación, con 30 jugadoras convocadas, comenzó durante el mes de agosto de manera virtual por las restricciones que impusieron en el país por la pandemia del coronavirus.

En tanto que el 6 de octubre dio inicio la etapa de prácticas presenciales en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) con la participación de 12 chicas. Con el correr de los días se sumó Martina Torres y hoy lo harán tres más: Huici, Iara Navarro y Milagros Maza.

Por lo tanto, desde hoy serán 16 de las 30 convocadas las que podrán entrenar. La mayoría de las asistentes viven en el Amba, en tanto que las chicas del interior debieron conseguir los respectivos permisos para viajar y hospedaje dado que el alojamiento en el Cenard continúa cerrado.

La Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb) informó sobre la llegada de las jugadoras a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El cuerpo técnico encabezado por Gregorio Martínez anuncia que tres jugadoras se sumarán desde el lunes a los entrenamientos de la U18 en el Cenard: Tiziana Huici (1.70 metros) del club Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Iara Navarro (1.89) de Talleres de Paraná y Milagros Maza (1.70) de Libertad de Sunchales”.

La jugadora nacida en Santa Lucía formó parte del plantel argentino que el año pasado logró la Medalla de Bronce en el Sudamericano U17 que se jugó en Barranquilla.

Sus primeros pasos basquetbolísticos los dio en Español de su ciudad natal. Varias veces representó a Corrientes en los Juegos Evita y en los Argentinos junto con la selección provincial.

Después, en el 2019, pasó a Talleres de Paraná, mientras que en el presente año se incorporó a Tomás de Rocamora para disputar la Liga Femenina que se suspendió por la pandemia del coronavirus.

Huici recordó lo que debió vivir para poder desarrollar el deporte que la apasiona. “Empecé en el club Español de Santa Lucía con el entrenador Matías Falcón. Puedo decir que gracias a él empecé a jugar, porque al comienzo lo hacía con los varones, jugando en la Liga Goyana hasta el U15”.

En una nota que brindó a Radio Continental Corrientes manifestó que de no haber tenido competencia con los varones de su edad “no estaría donde hoy me encuentro”, y resaltó que “no fue fácil que me dejen jugar. Incluso al comienzo sólo me permitieron hacerlo hasta el U13, pero mi entrenador peleó un poco para que me dejen jugar uno o dos años más”.