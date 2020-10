Un hombre golpeó y prendió fuego a su novia: está prófugo

Una joven debió ingresar ayer de urgencia al Hospital Llano tras sufrir golpes y quemaduras al ser atacada por su pareja. El hombre está prófugo y tendría antecedentes de violencia de género.

La pareja convivía en un departamento ubicado por calle Vélez Sarsfield.

El hermano de la víctima, Joel Silva, dialogó con ellitoral.com.ar y reveló que la mujer se encuentra en terapia intensiva y con el 30% del cuerpo quemado.

Joel contó que la joven tiene "golpes en el rostro, pudo haber sido a trompadas, a patadas o rodillazos. Tiene la cara muy hinchada de golpes, la parte del cuello y la nuca toda quemada, habrá sido rociada con alcohol".

"Durante la mañana escuchamos que su ex pareja con la que tiene un niño le hizo una perimetral a este chico, que se llama Albaro Villalba", indicó.

"No puede andar en la calle ese chico, tiene que estar preso", dijo Joel.

"Me está tocando muy de cerca todo lo que veo en las noticias y me entra pánico y miedo, porque siempre termina en un cuento de un homicidio y muerte, no quiero que pase eso con mi familia y menos que le terminen quitando la vida a mi hermana".

La denuncia fue realizada en la Comisaría de la Mujer y el Menor N° 2.