Unne: el estudiante expulsado pidió que no se agreda al cuerpo docente

El estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) que había sido expulsado de una clase de la Facultad de Ingeniería, pidió que se deje de agredir al cuerpo docente que tomó tal decisión porque “no estaban enterados de mi situación”. Además, las autoridades de la unidad académica se reunirán con la rectora para analizar los pasos a seguir en cuanto al aspecto legal de los escraches contra la profesora en cuestión.

Por medio de una carta, el estudiante de Ingeniería Brian Pereson se solidarizó con la docente de la cátedra de Análisis Matemático II, Claudia Durnbeck, y con el ayudante Danilo Reinoso; tras el escrache que éstos recibieron luego de que se haya viralizado un video en el que expulsan de la clase virtual al alumno por no poder encender su cámara web. En su escrito, Pereson repudia “las amenazas que están recibiendo por parte de personas que no tienen ni un poco de respeto por ello”, explicando que ambos “no tienen la culpa por todo lo que pasó” ya que “no estaban enterados de mi situación y no sabían por lo que estaba pasando”.

“Me siento muy mal y avergonzado por todo esto y por no tener la actitud de poder haber explicado en clase lo que me sucedía ante la situación”, continuó en el texto; agregando que el conflicto “llevó a todo esto a un mal entendido que espero que se resuelva y que cesen las agresiones hacia ellos”. Además, aclaró que no tuvo “nada que ver” con la viralización del video. Por último, el estudiante detalló que ese día tuvo dificultades para ingresar a la clase “por circunstancias climáticas”: había optado por “ir caminando hacia el pueblo” para conseguir una mejor conexión, pero no pudo prender la cámara porque no llegó a tiempo a la vivienda donde usualmente participaba de las actividades virtuales.

Denuncia

El decano de la Facultad de Ingeniería, José Basterra, informó a El Litoral que ayer hubo una nueva reunión con el cuerpo docente de la cátedra, a los fines de continuar escuchando sus testimonios para terminar de dilucidar lo sucedido con Pereson. “Son conflictos que pasan mucho en estos tiempos de cambios por la pandemia, pero ya fue resuelto en cuanto a lo académico”, señaló. Vale recordar que, según se había informado, entre ambas partes ya hubo un acuerdo de que se volvería a dar la clase si el alumno así lo requería.

Asimismo, Basterra indicó que en los próximos días tendrán una reunión con la rectora de la Unne, Delfina Veiravé, para analizar “los pasos a seguir” en materia jurídica, teniendo en cuenta que desde la facultad se advirtió que iban a iniciar acciones legales contra el escrache hacia la docente y su auxiliar.

(GMC)