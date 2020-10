“Las restricciones no se realizan en función del riesgo sanitario sino del grado de poder de aquellos sobre quienes se aplican”

Bruno Ariel Gimenez

Pandemía, la relación con el público argentino, los jóvenes y el lenguaje musical, Instagram, y chamamé. En una entrevista exclusiva con El Litoral el compositor, pianista, cantante y escritor uruguayo Leo Maslíah, abordó estos temas, en la previa de la presentación del espectáculo “Concierto Ecléctico, vía streaming y que tendrá lugar mañana sábado 24 de octubre desde las 21.

Se habla un montón de vos en Argentina, ¿el gancho que te une tuvo alguna variación con el paso del tiempo? ¿Cómo te ves hoy en día en relación al país?

Bueno, gracias, sí hubo variaciones, no desde mi lado pero sí en cuanto a cómo se me percibía allá, en la década del 80 tocaba mucho en ámbitos estudiantiles y en teatros y creo que era considerado básicamente un “cantautor”, después en los 90 mi perfil musical se empezó a desdibujar pero a la vez empecé a ser tenido en cuenta como escritor, y en los 2000 me empezaron a rotular más como “humorista”. Ahora que dejé de cantar en público me están retipificando como músico pero en pequeños círculos.

Constantemente estas subiendo historietas intervenidas en tu cuenta de Instagram, donde estás muy activo. ¿Cómo es el proceso de selección y creación? ¿Viene de un archivo propio?

En parte sí y en parte de los millones de revistas que están colgadas en distintos sitios y blogs de Internet. No hay proceso de selección ni nada, son cosas que van surgiendo como diversión en el día a día, pero lo hago desde hace muchos años, sólo que antes lo hacía sólo en un perfil de facebook con otro nombre, que tiene muy poquitos seguidores.

Si bien la pandemia te hace encontrarte en una situación no del todo ajena, escribiendo, grabando y editando en tu casa, ¿en qué sentidos de tu vida tuvo un impacto significativo?

Menos trabajo remunerado, más trabajo no remunerado.

¿Qué pensas del manejo insuficiente del gobierno ante la paralización laboral para los artistas en estos momentos pandémicos?

Es algo generalizado en muchos países. No son sólo los artistas, hay una cantidad de rubros de actividad que se vieron tremendamente afectados y las medidas tomadas prácticamente en todas partes tienen un porcentaje de sustento sanitario real y otro porcentaje de pose irresponsable, de “hacer como que se está haciendo”, porque hay una cantidad de cosas a las que no se les imponen el mismo grado de restricciones pese a ocasionar similares riesgos de propagación de la enfermedad. Las restricciones no se realizan en función del riesgo sanitario sino del grado de poder de aquellos sobre quienes se aplican. Por eso de esta pandemia se va a salir con un mundo modificado en la misma dirección en que se venían dando las cosas pero con mucho mayor intensidad. Más poder para los bancos, las grandes corporaciones mediáticas y el mega-agronegocio que avanzó un montón en la configuración (léase destrucción) ambiental necesaria para sus beneficios más inmediatos.

Hay una esencia sutil en los patrones que podemos recibir del caracter cuidado de tu humor, va más allá de buscar una experiencia graciosa y habla de manera cínica de la actualidad con esa misma ''Reacción Alérgica'' de la que escuchamos en la canción de ''La punta de un sauce verde'': sin pelos en la lengua, llamando a las cosas por su nombre. A las clases sociales, publicidades, ingenuidad colectiva. ¿Crees que hay poca gente que tiene esa capacidad de utilizar el humor como medio para plantear cosas verdaderas?

No sé, yo no tomo mis escritos como humorísticos, salvo alguna cosa muy aislada que no busca hacer ninguna revelación.

¿Recurris a los personajes o metáforas de tu obra para ilustrar tus pensamientos cotidianos o una vez que los sacas para afuera no repercuten tanto en tu vida cotidiana?

No tomo lo artístico como ilustración de otras cosas. No soy un publicista.

Escuche que dijiste que la formación musical en Argentina permite el surgimiento de músicos con un tipo de dominio de muchos lenguajes que antes se veía muy poco o directamente no se veía. ¿Qué crees que hace falta para que Uruguay tenga un avance más rápido en ese sentido?

Hay algunos ámbitos donde se amplió bastante el espectro de la formación musical y eso es auspicioso, pero por otro lado parece que vamos derecho al precipicio porque la mayoría de los jóvenes se acercan a la formación artística buscando hacer carrera, y eso, por más que los nutra de técnicas o artificios, los anula como artistas.

¿Cómo ves el movimiento musical contemporáneo de Uruguay? ¿En dónde es posible, hoy por hoy, encontrarse con algo innovador?

No sé dónde. Si te llegás a enterar avisame.

Hace un par de años sentías la necesidad de acusar la modificación sustancial que introducen las redes sociales en la cotidianeidad, ¿pudiste?

La acusación está en poder de la fiscalía.

Y por último, ¿en algún momento te atravesó el chamamé y de qué manera?

Como oyente, más que nada. Soy devoto de Rudi y Niní Flores, de Lucas Monzón y de los Núñez.

DATOS

Leo Maslíah Concierto ecléctico

Sábado 24 de Octubre 2020

21:00 Horas - Uruguay/Chile/ Argentina/ Paraguay/ Brasil

19:00 Horas - Colombia/CDMX/ Ecuador/ Perú/ NY

Compra entradas en: https://www.directmusiccollective.com/theconcerts/