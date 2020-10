Mujer denunció por Facebook agresiones de su expareja y que no puede ver a sus hijos

A través de su página de Facebook, una mujer denunció que su expareja -quien es el padre de dos de los cinco hijos que tiene- la agredió físicamente y que desde hace varias semanas no ve a los menores. En la publicación, además, subió fotos de los golpes que el hombre le habría propinado junto con algunos familiares.

En la red social, la mujer indica que el sujeto llamado J. M. Cantero sería el responsable de las lesiones, y relata que “desde hace mucho tiempo vengo sufriendo todo tipo de violencia (psicológica, física, económica) por parte del padre de mis dos últimos hijos, pero siempre me quedé en mi casa por no perderla, ya que la fui construyendo con mucho esfuerzo, con mi trabajo de empleada doméstica”, escribió. Por otra parte, expresa que el día 12 de octubre “ocurrió un hecho que ocasionó la pelea y fue que J. M., echó de mi casa a mis dos hijos mayores. A partir de esto empezamos a discutir, lo que llevó a que sus familiares se entrometieran y me propiciaran todo tipo de golpes, estando yo indefensa y sola con mis hijos”.

En este marco, agregó que “cuando la Policía llegó a mi domicilio me pidió que me retirara para proteger mi integridad física, ya que corría peligro mi vida si me quedaba ahí sola, pero al regresar al rato ya no pude ingresar ni ver a mis dos hijos”, sostuvo en la publicación de Facebook.

(AB)