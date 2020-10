Vidal arrancó una recorrida virtual: “Tenemos que crecer”

En el inicio de una suerte de recorrida virtual por la provincia de Buenos Aires previa a la campaña, María Eugenia Vidal llamó a fortalecer y ampliar Juntos por el Cambio en la Tercera Sección electoral, acaso el punto más débil de la coalición opositora en el principal distrito del país. “Acá es donde más necesario es que nos convoquemos. Es donde más se sufre la pobreza y donde más tenemos que crecer”, aseguró la exgobernadora durante su discurso, con varios tramos en tono de arenga con la mirada en las legislativas del año próximo.

Vidal dejará para el verano o incluso el otoño el anuncio sobre si será candidata y en ese caso en qué distrito, si en Ciudad o en la Provincia, aunque tanto Horacio Rodríguez Larreta como los intendentes del PRO empezaron a proyectar el escenario con su nombre en el primer lugar de la lista para diputados nacionales por Buenos Aires. El Zoom fue el primer paso de una saga que funciona como otra señal en ese sentido: Vidal encabezará una reunión virtual en cada una de las ocho secciones electorales del distrito.

“Para reencontrarnos. No porque nos hayamos perdido. Vengo de encuentros en Córdoba, La Pampa, Río Negro, Corrientes y siempre pasa esto. Hay ganas de encontrarse, de ver que somos muchos, y ni hablar la provincia de Buenos Aires. No podía terminar el año sin recorrer cada una de las secciones”, planteó en el comienzo, con Néstor Grindetti -intendente de Lanús- como anfitrión, Cristian Ritondo -jefe del bloque de Diputados del PRO- como organizador y Jorge Macri -jefe comunal de Vicente López y titular del partido en la provincia-, Martiniano Molina - exalcalde de Quilmes- y Gerardo Milman - ex secretario de Seguridad- entre los asistentes.

(AG)