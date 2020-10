Marini analizó la situación de Boca Unidos en medio de la incertidumbre

Boca Unidos comenzó ayer una nueva semana de pretemporada, sin embargo, la incertidumbre que existe en torno a la fase final del Federal A complica la planificación realizada por el cuerpo técnico.

En ese sentido se expresó el entrenador de la entidad correntina, Claudio Marini: “Tenemos que saber qué va a suceder en relación a la finalización del torneo o cómo va a ser. Si es un torneo medianamente largo, sí capaz que vayamos a buscar algún refuerzo, pero entendemos que hoy es medio difícil. Vamos a necesitar sí uno o dos refuerzos”.

La fase final del certamen tiene fecha de inicio el 21 de noviembre, sin embargo, todavía no se sabe cómo los 12 equipos que confirmaron su participación buscarán el ascenso disponible.

Hasta el momento el Consejo Federal no tomó una decisión, ni siquiera determinó cuando será la reunión con los delegados de los clubes para informar sobre el formato de juego.

“Genera un poco de todo: fastidio, ilusión, muchas cosas. Por ahí tenemos que ampliar el pensar, no tenemos que remitirnos a pensar en un modelo de juego porque con el nuevo formato que se le dará -al haber quedado abajo en las posiciones- tendremos muchas más urgencias que otros. Entonces, cada partido tendrá que cambiar el sistema, la forma. No está buena la incertidumbre, pero vivimos en esta Argentina en que está todo atado con alambre, y nos acostumbramos”, relató en una nota que brindó al programa La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 Mhz).

Las incógnitas sobre la reanudación del Federal A crecen, sobre todo después de conocerse ayer la postergación en el inicio de la Primera Nacional dado que todavía no se determinó su forma de juego.

Pese a todas las dudas, Boca Unidos sigue con su preparación. “La lluvia esta mañana impidió hacer algunas cosas, igualmente pudimos cambiar lo que era el entrenamiento, pudimos hacer un buena práctica, y estamos aprovechando cada uno de los días. Estamos tratando de ir incorporando conceptos”, aseguró el DT.

El plantel boquense no está cerrado pero recién se buscará sumar refuerzos cuando se tengan certezas sobre el certamen. “La conformación del plantel no está, sabemos que tampoco hay que retocarlo mucho más pero tendremos que hacer algún esfuerzo porque creo que la situación lo amerita”.

Marini anticipó que “tenemos que traer un volante central, un volante mixto, y algún delantero. Tenemos un medio campo que juega bien pero para este tipo de partidos vamos a necesitar un poco más de carácter, de recambio, así que vamos a esperar, a evaluar”.

La intención del entrenador es “sumarle una característica distinta a un plantel que tiene buenas características”.

Además agregó que un arquero “vamos a tener que salir a buscar. Estamos muy conformes con Cristian Martínez, que si no pasa nada raro, va a ser el titular pero tenemos que salir a buscar otro porque tiene que haber más competencia”.

Habló de la situación actual de los jugadores, que “hay que empezar a convivir con este virus, con la post pandemia; sacando conclusiones, preguntando a los jugadores, preguntando como están, cómo se sienten, pero se nota en muchos aspectos y en muchos jugadores, una capacidad diferente de adaptación”.

De acuerdo al cronograma que dio oportunamente la Asociación del Fútbol Argentino en cuanto a las fases de la pretemporada, desde ayer están permitidos los encuentros amistosos en el Federal A.

“Es muy difícil acá, porque no tenemos otros rivales u otro club que nos pueda dar una mano”. Los más cercanos serían Chaco For Ever y Sarmiento y se genera toda una complicación con los permisos para poder trasladarse de una ciudad a la otra.

Según el DT “no es para poner el grito en el cielo porque le pasa a todos, así que tenemos que trabajar y buscar paliativos para solucionar los problemas”.

Por último hablo sobre la posibilidad de que jueguen todos los equipos interesados en a fase final del A, confesó que “la justicia es que todos terminen el torneo. Entiendo que no todos han quedado conformes pero lo más lógico es que todos jueguen”.

En la zona Norte quedaron doce equipos para jugar ante la renuncia de Crucero del Norte, San Martín de Formosa y Gimnasia de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.