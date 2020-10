Rodrigo Tapari, filoso contra Ariel Puchetta: “Debería enfocarse en Ráfaga”

Rodrigo Tapari habló sobre Ariel Puchetta y se animó a darle un consejo en pleno escándalo entre ellos.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), el cantante reflexionó sobre lo ocurrido y fue filoso contra su colega.

“Si a mi vos me preguntas si lo conozco a Ariel, yo digo que no. Yo dije lo que me contaban de él y no era tan favorable. Como toda familia. No fue algo personal, no tengo trato y no lo conozco“, comenzó diciendo el músico.

En ese sentido, manifestó: “Yo tuve la decisión de escribirle porque tenía malos pensamientos para con él por no conocerlo. Él hablaba de mí, de una situación que no estuvo cuando la compuso, y que hoy quiero sacarla de mi repertorio. La canto porque la gente me la pide. Yo tengo otras canciones que son de Rodrigo Tapari y eso es lo que yo quiero cantarle a la gente”.

“Así como yo me enfoco en mi carrera, él debería enfocarse en Ráfaga. Él habló en la televisión de algo y estaba fuera de lugar. Yo no conozco a Ariel y no sé cómo se maneja en lo personal. Yo estuve 14 años en Ráfaga y considero que se merece un respeto el grupo, no lo digo por mí. Ráfaga no depende de un cantante porque es una institución”, agregó.

Rodrigo Tapari reveló lo que le dolió de los dichos de Ariel Pucheta

“Yo no me atrevo a hablar de Ariel porque no lo conozco. Yo estoy muy ocupado en mi carrera. Si yo digo algo es para sumar y para ayudar, no para restar“, dijo al respecto.

Y agregó: “Y si tengo algo que decirte, te lo voy a decir en un café, no voy a ir a la televisión. La gente nos respeta haciendo música y eso es lo que yo quiero entregar”.

