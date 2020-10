Exigieron la detención de un hombre acusado de abusar de sus hijas

Una mujer, en compañía de un grupo de personas, se manifestó ayer frente al Juzgado de Instrucción N° 2 para reclamar celeridad en la causa donde se investiga el abuso sexual de tres niñas, cuyo acusado es su propio padre y que hasta el momento no fue detenido.

Verónica Arce es la madre de las niñas y exigió que su expareja, Gustavo Acevedo, sea detenido, ya que se han radicado dos denuncias por los delitos de abuso.

“Mis hijas no son libres, no pueden salir de la casa y él sí está libre... les arruinó la inocencia, y ellas no pueden hacer una vida normal, ni a la plaza pueden salir”, denunció Verónica Arce, que junto con familiares y amigos se reunieron en la plaza Juan de Vera y con carteles y pancartas se movilizaron por calle La Rioja hasta el Juzgado de Instrucción N° 5, situado en calle Pellegrini, para hacer oír su reclamo.

Las pequeñas tienen 9, 11 y 14 años, y la madre contó que “el sábado hará un año de la primera denuncia que hice y él sigue libre”.

“Estamos pidiendo que quede detenido, no puede ser que siga en libertad, él vive a ocho cuadras de mi casa; (las niñas) no salen, les arruinó totalmente la vida, y él sigue libre. La primera denuncia que hice, él presentó una eximición de prisión, no se presentó a declarar. A los dos meses hicimos otra denuncia y eso quedó en la nada, eso fue en diciembre y hasta ahora estamos esperando”, contó.

“Mis hijas no pasaron por Cámara Gesell, estaban haciendo tratamiento psicológico y desde julio nos cortaron porque tiene obra social por el padre, pero yo no puedo acceder a eso”, describió.

Sobre los avances en la causa, Arce comentó que “tuvimos en el juzgado una pericia psicológica y psiquiátrica con las nenas, que dicen que ellas llevan años de abuso. Al año recién me salió la perimetral; presentamos todo, pero la Justicia no se mueve, no tengo una respuesta”.

Asimismo, la madre de las niñas abusadas mencionó que “son dos causas, una en el Juzgado de Instrucción N° 2 y la otra en el Juzgado N° 5. Me presenté como querellante porque tenemos pruebas y no pasa nada”.

Respecto a ello, El Litoral pudo conocer que las dos causas se encuentran en el Juzgado de Instrucción N° 2. En agosto de este año, el Juzgado de Instrucción N° 5 se declaró incompetente por razones de conexión, al corroborar que Acevedo ya había sido denunciado por el mismo delito en el Juzgado de Instrucción N° 2.

Tras la manifestación, Arce tuvo una reunión con la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción N° 2, doctora María Agostina Falcione. “Me atendió la doctora Falcione, ella tiene el caso en el Juzgado de Instrucción N° 2; me mostró todo lo que pidió y me dio los turnos para la cámara Gesell”.

Añadió que “conseguimos fecha para diciembre”, e insistió en que “no puede estar libre este hombre con todo lo que pasó”.

