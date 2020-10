“La opción de Regatas me puso muy feliz”, reconoció Omar Cantón

El nuevo vínculo con Regatas Corrientes le permitirá a Omar Cantón regresar a la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y lo hará, precisamente, con la camiseta que utilizó por última vez en la Argentina.

“Yo tenía dos años de contrato en Chile, pero con una cláusula que decía que si el equipo no jugaba yo no podía reclamar su cumplimiento. Hace unos meses, la dirigencia me anunció que no iba a participar de la Liga, que comenzaba en enero, y tuvimos que salir al mercado. Gracias a Dios apareció la opción de Regatas, algo que me puso muy feliz”, contó el pivote rosarino.

Cantón jugó en Regatas durante la Liga 2018 - 2019, bajo la conducción técnica de Lucas Victoriano. Después se sumó a Los Leones de Quilpué en Chile donde compitió la última temporada.

“Es diferente la competencia en Chile, pelear abajo siempre lo es. Tuvimos muchos cambios de extranjeros y lesiones. No pudimos encontrar el juego en equipo, algo que para mí es difícil cuando hay tantos extranjeros”, manifestó el jugador de 38 años y 2.08 metros de altura.

En declaraciones a Uno contra Uno Radio, reconoció que “mi idea era seguir en el exterior, pero la verdad es que todas las competencias están mal. Hoy en día estar sin la familia es difícil, y si el dinero no hace la diferencia no vale la pena tremendo esfuerzo”.

Agregó que “la propuesta de Regatas me cerró por todos lados. Es hasta enero y allí podré ver qué hacer, si continuar o tomar otra opción cuando arranquen otras ligas”.

En Regatas volverá a ser dirigido por Victoriano. “Ya conozco el sistema de juego de Lucas y eso me va a facilitar muchos las cosas. Hablé con él y eso me dejó muy tranquilo. Tengo ganas de llegar a Corrientes y ponerme a entrenar con el equipo”.

A Cantón se lo espera hoy en Corrientes y el inicio de la pretemporada para Regatas se anunció que será este lunes 5.

“Físicamente estoy muy bien. Afortunadamente la cuarentena en Rosario no fue tan estricta. Pude salir y correr e ir al gimnasio durante este tiempo”.

La Liga Nacional proyecta volver a la competencia desde el mes de noviembre por el sistema de Conferencias (Norte y Sur) en dos sedes: Córdoba y Villa Carlos Paz.

“Hoy la única forma de volver a jugar es en formato burbuja, hay que empezar a jugar somos sea”, expresó para pedir “que puedan volver todas las categorías, hay muchas y no sólo la primera”.