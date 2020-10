Economistas consideran que el paquete anunciado por el Gobierno no resuelve el problema estructural

El Gobierno lanzó un paquete económico destinado a frenar la salida de reservas y luego comenzar a acumular divisas para lograr mayor fortaleza macroeconómica, que incluye rebajas en las retenciones.

Asimismo, el Banco Central dispuso una serie de medidas tendientes a eliminar las tensiones en el mercado cambiario y asegurar la liquidez al anunciar que “redoblará sus esfuerzos en pos del desarrollo de instrumentos de ahorro e inversión que permitan a los argentinos obtener rendimientos positivos no solo respecto de la evolución de la inflación, sino también en relación a la evolución del tipo de cambio”.

En ese contexto, economistas consultados por Infobae reconocieron que las medidas van el sentido correcto en la búsqueda de aliviar la presión sobre las reservas del Banco Central pero advirtieron que no son suficientes, según consigna una nota publicada en el portal Infobae.com.

En este sentido, agregaron que para Federico Furiase, director de la consultora EcoGo, falta resolver el problema estructural que tiene que ver con dar alguna señal de cómo se va a corregir el déficit fiscal en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Eso es clave y todavía no está solucionado”, planteó.

Asimismo, aseguró: “La baja de retenciones se queda corta en lo que es el complejo sojero”. Cabe mencionar que el Gobierno anunció una disminución de las retenciones a la oleaginosa por 90 días de 3 puntos.

“Sí me parece lógico que salga la Secretaría de Finanzas a captar una parte del excedente de pesos a través del dólar linked”, afirmó, al tiempo que advirtió: “Cuando tenés una brecha de casi 100 por ciento y un excedente de liquidez muy fuerte, no hay tasa de interés que compense si no hay una señal fiscal consistente y creíble”.

Para Furiase, el principal problema que aún no tiene solución es que no está planteado cómo va a ser la consolidación fiscal en los próximos años en el marco del acuerdo con el FMI.

(GAL)