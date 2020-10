Joven denunciado por un supuesto caso de violencia de género negó los hechos

Luego de que el pasado jueves el diario El Litoral publicara una nota en la página 20 de la sección Policiales bajo el título “Tras meses de maltrato y luego de una feroz golpiza, una joven denunció a su pareja”, donde se mencionaba los supuestos maltratos y agresiones que habría sufrido una mujer por parte de quien era su novio, el hombre negó rotundamente tales hechos. En este marco, Juan Cruz Ruiz Díaz, quien apareció mencionado en dicha nota, pidió ejercer su derecho a réplica.

Ruiz Díaz desmintió que la haya golpeado e indicó que si bien tiene una medida de restricción perimetral, él también solicitó una medida similar que ahora pesa sobre la mujer ya que según su versión de los hechos fue ella quien se comportó violentamente.

En diálogo con este medio y acompañado por su abogada, el joven indicó que realizó las correspondientes denuncias por “violación de propiedad”, por “daños”, por “injurias” y “robo”, además de enviarle una Carta Documento para que cesen las publicaciones en redes sociales.

Sobre los hechos

En la nota publicada el pasado jueves, la joven relató que hace seis meses habrían comenzado las peleas por celos, que supuestamente él era “muy controlador”, le “miraba el celular”; y que “constantemente” le mandaba mensajes preguntándole “qué estaba haciendo”, “a qué hora salía del trabajo”, “a dónde iba y con quién”. Con respecto a estas acusaciones Ruiz Díaz manifestó a este medio que “ella me controlaba las redes sociales. Nunca la golpeé. Yo al darme cuenta de cómo era decidí cortar la relación, situación que nunca aceptó y se encargó de injuriarme sin tener ninguna prueba de todo lo que dice”, sostuvo.

Fin de semana

Sobre el supuesto hecho violento ocurrido el domingo pasado que motivó la denuncia de la joven ante la Justicia, ella relató que supuestamente fue a su casa al mediodía y como no podía entrar le preguntó qué pasaba y como no respondía y quiso saber si estaba bien, logró abrir la puerta y en la habitación estaba otra mujer. De acuerdo a los dichos de la joven ahí empezó una discusión, donde comenzaron a forcejear, y que es cuando supuestamente la habría golpeado.

Sobre estos hechos Ruiz Díaz indicó que “el día del incidente fue el domingo pasado, donde irrumpió en mi departamento de modo violento, ya que al no querer abrir la puerta de acceso, subió por la escalera lateral colgándose del balcón, entró por la cocina y fue directo a mi habitación; la cual rompió con un martillo y al introducir la mano para alcanzar la llave se raspó el brazo. Destrozó el departamento. Tengo testigos de todo y se presentarán en cuanto la Justicia lo solicite”, indicó.

Respecto al supuesto incidente del pasado domingo, la mujer relató que luego de que habría logrado liberarse, una vecina llamó a la policía, que si bien intervino, no detuvo al agresor.

Sobre esto, Ruiz Díaz sostuvo que efectivamente habrían concurrido a su domicilio efectivos policiales de la Comisaría Tercera y que, no obstante, cercioraron de que ambos se encontraban bien y se fueron, y que él se marchó del domicilio.

De acuerdo al testimonio de Ruiz Díaz, al volver a su departamento horas más tarde, lo encontró destrozado y con pintadas, en tanto que denunció que la mujer le habría robado una mochila en la que había dos celulares y su Documento Nacional de Identidad.

Según indicó la abogada del joven, en la Comisaría Tercera realizaron las denuncias en contra de la mujer por “violación de propiedad”, por los “daños hechos en el departamento”, por “injurias” y “robo”, además de enviarle una Carta Documento para que cesen las publicaciones en las distintas redes sociales. En este sentido la abogada agregó que la joven no cesó de realizar tales publicaciones, y que por tal motivo tomarán las correspondientes medidas.

Al respecto Ruiz Díaz expresó a este medio que debido a los “posteos” de la joven en las redes sociales, recibió amenazas de desconocidos, insultos y todo tipo de mensajes agraviándolo.

El descargo de Juan Cruz Ruíz

En el marco de ejercer su derecho a réplica, mediante un escrito entregado a este diario, el joven expresó que “quiero contar mi versión y que se limpie mi nombre y el de las instituciones en las que no sólo trabajo, que se encargaron de hacerme las pericias psicológicas para poder seguir trabajando debido a que estoy en contacto con jóvenes en rehabilitación”. En este sentido agregó que “sigo trabajando por lo que es dable destacar que no soy todo lo que esta señora intenta que todos crean, con el simple hecho de hacerme daño”.

Por otra parte agregó que “al club en el que juego le estoy profundamente agradecido por su apoyo; que saben lo que soy y que jamás sería capaz de semejante aberración. Lo demás queda en manos de la Justicia”, expresó.

En otro tramo de su descargo, Ruiz Díaz sostuvo que “esta señora tiene una restricción perimetral y diversas denuncias a las que tendrá que responder, entre ellas la de injurias por estar difundiendo una información falsa como también tendrán que hacerlo todas aquellas personas que me condenan socialmente sin tener pruebas, ayudando a reproducir esta información que daña lo más preciado que tiene una persona, que es su buen nombre y honor”, sostuvo.

Finalmente expresó que “junto con mis abogados tenemos las capturas de pantalla y se adjuntarán al expediente. No me escondo y no voy a callar mi verdad; hoy me presento con pruebas y no sólo palabras, lo demás queda bajo secreto de sumario”, agregó.

