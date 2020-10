Saiz dijo que eligió San Martín para seguir creciendo profesionalmente

No fue el primero, ni tampoco el último en cruzarse de vereda, pero la decisión que tomó Javier Saiz de pasarse de Regatas Corrientes a San Martín para jugar la próxima temporada de la Liga Nacional sorprendió y cayó como una bomba en Corrientes.

“La decisión fue por varios motivos, siempre hay un cúmulo de cosas. Hoy en día considero que es lo que más me favorece para seguir creciendo deportiva y profesionalmente”, le dijo el interno de 26 años a radio Sudamericana (100.5 Mhz.).

Al ser consultado sobre si uno de los motivos era su deseo de volver a jugar con la Selección Nacional, el basquetbolista contestó: “Son varias cositas y esa es uno de todas. Por ahí algún club te ofrece algo, el otro club otra, pero creo que el balance de todas las cosas son las que te hacen tomar una decisión”.

Además, el interno aclaró que “Regatas estuvo entre las opciones” para la renovación de contrato (también estuvo en el radar de Comunicaciones de Mercedes), “pero al final terminé tomando esta decisión”.

En cuanto a las sensaciones que tuvo al irse de Regatas mostró su tranquilidad porque “siempre traté de jugar y darle lo mejor al equipo”, agregando que “el club me dejó mucho, fue el primero con el que toqué la Liga Nacional, hice un proceso de adaptación, fui mejorando año a año. Fue mucho tiempo, y por eso estoy más que agradecido”.

Consultado acerca de si piensa en qué dirán los fanáticos, Saiz precisó: “A algunos seguramente no les gustará, pero yo estoy contento con mi decisión, y toda la gente que me quiere me lo ha hecho saber, así que estoy en ese sentido tranquilo”.

El cordobés reconoció que los diálogos mantenidos con el técnico de San Martín, Diego Vadell, pesaron también a la hora de tener que inclinarse por el club rojinegro. “Estuve bastante en contacto con él, me contó un poco la idea de equipo para este año y eso estuvo entre los factores que me ayudaron a tomar la decisión”.

Acerca del regreso a los entrenamientos, Saiz explicó que “por suerte no estuve alejado totalmente de la actividad, venía haciendo trabajo físico, pero no con pelota porque no podíamos. Lo primero fue reencontrarse con la pelota, que es lo más importante, ya que físicamente en un tiempito nos iremos poniendo bien, así que de a poquito vamos a ir tomando ritmo”.

Finalmente, y acerca de la modalidad “burbuja” que la Asociación de Clubes (AdC) adoptará para que el torneo comience en las ciudades de Córdoba y Villa Carlos Paz, indicó: “Hoy en día creo que es la única manera de jugar, así que dadas las condiciones, nos encantará hacerlo. Hay algunos temas que tocar aún, pero eso no me compete. Ojalá que todos los dirigentes se pongan de acuerdo y que se lleve delante de la mejor manera posible”.

Segundo día de práctica

Por otra parte, el plantel rojinegro llevó adelante ayer su segunda jornada de entrenamiento en doble turno.

Los trabajos en el gimnasio se encuentran a cargo de preparador físico Francisco Gamarra, mientras que a cargo de las tareas en cancha se encuentra los asistentes técnicos Ariel Checenelli y Gabriel Revidatti, ya que el técnico Diego Vadell aguarda el resultado del hisopado que se le practicó para ponerse al frente de las prácticas.