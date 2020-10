Victoriano: “Estamos muy ilusionados con este inicio”

Ayer, en la segunda jornada de pretemporada del equipo de Regatas Corrientes, se sumaron a las prácticas el técnico, Lucas Victoriano, y la última incorporación, el interno Omar Cantón.

“Estoy muy contento de volver una temporada más a esta institución que tan cómodo me hace sentir”, señaló a los colegas de prensa del club del parque Mitre el entrenador tucumano.

Victoriano dijo que se encuentran “muy ilusionados con este nuevo inicio, porque después de todo lo que vivimos no es poco. Hay que valorar el esfuerzo que hacen la Asociación de Clubes, y en este caso Regatas, para poder tenernos a todos en esta ciudad y volver a hacer lo que tanto amamos y de lo que estuvimos por bastante tiempo alejados”.

Para el final, el técnico manifestó que “el mensaje es que disfrutemos estando juntos, y que seguramente los resultados van a venir acorde a nuestro trabajo”.

Paolo Quinteros, el capitán del equipo del parque Mitre se apresta a jugar su décima temporada consecutiva en Regatas Corrientes.

“Muy contento de pertenecer a la familia de Regatas un año más, ya va a ser una década con esto, y de estar nuevamente en actividad, de poder empezar a entrenar, movernos, y obviamente todo lo que implica llevar adelante un nuevo desafío para poder llevar al equipo lo más arriba posible”, indicó a su turno el experimentado escolta entrerriano.

En tanto que para Omar Cantón, que esta temporada volverá a vestir los colores del equipo correntino “es una alegría bárbara. La verdad que muy contento de estar acá y esperemos que sea una muy buena temporada”, afirmó.

“Al plantel lo veo muy bien, la mayoría son los que ya estaban, igual que el cuerpo técnico. Eso ayuda un montón, y los chicos que por ahí son nuevos respecto a mi llegada, ya los conozco, a algunos de enfrentarlos y a otros de compartir equipo, así que creo que la unión al grupo y el trabajo va a ser fácil y rápido”, confió.

Sobre el sistema de disputa del torneo, con dos “burbujas” y muchos partidos seguidos, el rosarino señaló que “es muy raro, pero es la única forma que se encontró, que por ahora se sabe es la mejor para jugar. Tenemos que aprovechar estos días, que no son muchos, para ponernos lo mejor posible, y encarar el torneo bien serio”.

“Obviamente que no me gusta (el sistema), me gustaría estar en el estadio con la gente, como estamos acostumbrados pero creo que hoy por hoy es la única forma para jugar, así que hay que hacerlo porque tenemos que volver a la actividad rápidamente”, concluyó.