Llaman a concurso para cubrir el cargo de defensor del Pueblo

La comisión bicameral de designación del defensor del Pueblo informa que hasta el 15 de octubre, los interesados podrán retirar del hall del Palacio Legislativo los requisitos para la inscripción al concurso para cubrir el cargo de defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes.

Asimismo, comunica que para retirar los requisitos deberán completar previamente una planilla que se les entregará en el hall de la Legislatura Provincial y que la inscripción se realizará de 8 a 12, en la Prosecretaría del Honorable Senado, ubicada en Salta 545 de la ciudad Capital.

En tanto para poder ser admitidos para las inscripciones de los candidatos a ocupar el cargo de defensor del Pueblo, deberán cumplir con los requisitos previstos por el artículo 5º de la Ley Nº 5.888, y lo establecido en artículo 8º del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Bicameral que se enumeran a continuación:

a) Nombre y apellido, domicilio real y legal, correo electrónico; b) Curriculum Vitae; c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad; d) Certificación que acredite finalización de estudios secundarios completo e) Certificados de buena conducta y domicilio; f) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios; g) Declaración Jurada de: g.1. Situación ante la Afip g.2. Situación ante la DGR de la Provincia g.3. Situación con respecto a procesos penales g.4. No hallarse inhabilitado para ejercer cargos públicos g.5. No haber sido exonerado de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal; h) Copias autenticadas de los títulos y/o cursos realizados, si los tuviera; i) Toda otra documentación de sus antecedentes, que permitan la evaluación de la comisión.

Además también se informa que toda la documentación debe ser acompañada de soporte magnético, conteniendo los datos personales y Curriculum Vitae. Para mayores informes solicitarlos a prosecretariasenado@hotmail.com