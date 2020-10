Hay dudas sobre el nuevo pago del IFE, que podría convertirse en un nuevo programa

Hay dudas en torno al pago del Ingreso Familiar de Emergencia durante el mes de octubre ya que a diferencia de lo ocurrido durante los últimos meses todavía no hay un calendario definido. Se barajan otras posibilidades para contribuir con las personas perjudicadas por la crisis del coronavirus.

La información fue confirmada por el titular de la UDAI de Corrientes, Cristian Zulli aellitoral.com.ar. "Desde Nación no hay definiciones, ni por el sí ni por el no, pero todavía no hay un cronograma definido lo que no ocurría meses atrás", explicó.

El funcionario además detalló que el Gobierno Nacional está analizando alternativas para que el IFE se convierta en un nuevo programa. "Serán medidas para la pospandemia que se informarán oportunamente", manifestó Zulli.

El beneficio del Gobierno Nacional es percibido por alrededor de 289 mil personas en la provincia de Corrientes a través de Anses.