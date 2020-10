Buscan a un joven que desapareció tras dejar una carta de despedida

Un joven de 17 años oriundo de la localidad de Empedrado era intensamente buscado por familiares y fuerzas de seguridad, luego de haberse ausentado de su hogar ubicado en calle Ferré al 415 de esas ciudad, tras dejar una carta de despedida para su familia y amigos. Anoche, al cierre de esta edición, aún se desconocía su paradero y hoy continuarán las tareas a las que sumarán equipos tecnológicos (drones) y personal de la división Canes.

El joven identificado como Alan Leonardo Sánchez Gascón desapareció el pasado miércoles y escribió una sentida despedida en su cuenta de la red social Instagram, en la que aludía a problemas familiares y hacía referencia a una supuesta desilusión amorosa.

En un comunicado difundido por la Policía de Corrientes, indicaron que al momento de su desaparición vestía un pantalón color negro tipo deportivo, zapatillas de color azul, camiseta de River, y un buzo oscuro, se movilizaba en una bicicleta marca Venzo, rodado 26, con detalles en color naranja.

Según consignó el portal Radio Dos, la madre del menor manifestó ante efectivos policiales que su hijo se encontraba “hace varios días en la casa de un amigo” y que “no estaba pasando un buen momento emocional”. Al respecto, la mujer sostuvo que se comunicó con el amigo, quien le habría indicado que ya no estaba en su hogar y que el joven desaparecido le dijo que volvía a la casa de sus padres.

En este marco, gran parte de la comuna empedradeña se sumó a la búsqueda para colaborar con efectivos policiales, de prefectura y bomberos voluntarios. Al respecto, el intendente José Cheme dialogó con ellitoral.com.ar y dijo que los vecinos se juntaron ayer a las 15 en la plaza y salieron en grupos de cinco en bicicletas para recorrer “cada rincón del pueblo”. La policía, prefectura y bomberos acompañaron el operativo. En este sentido agregó que “la familia está desesperada. Es hijo único. El Ministerio de Seguridad está ayudando en la búsqueda. La gente de Delitos Complejos realiza un seguimiento de las redes sociales para intentar dar con el joven”.

Cabe destacar que Bomberos Voluntarios de esa localidad sumó al rastrillaje a Brandon, un perro de raza labrador “que tendrá su primera experiencia en este tipo de búsqueda”.

Entre algunas de las preocupantes frases que dejó en su Instagram, Alan mencionó que “me despido de ustedes, gracias por todo, la verdad que estos días me venía sintiendo re mal, me sentía solo, sin ganas de seguir”. En otro pasaje expresó “amén de que el tiempo pasa; si tienen algún problema hablen y traten de apoyar a alguien que esté así, no se dejen de hablar, eso solo empeora las cosas”. Anoche, al cierre de esta edición, aún no había pistas de dónde podría encontrarse el joven de 17 años.

(AB)