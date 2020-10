Reafirman pena a correntino juzgado por narcotráfico

En 2019 el Tribunal Oral Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, condenó a 10 integrantes de una organización que traficaba drogas en Paraná y Nogoyá. El juicio no pasó desapercibido ya que ventiló los vínculos peligrosos entre narcos y la barrabrava de Patronato. Los principales cabecillas de la banda eran Horacio “Cachete” Viggiano, quien se presentó como dirigente gremial de Obras Sanitarias, y Hugo Ceola, integrante de la barra del club de Paraná.

Dos de los sentenciados presentaron recurso de Casación contra las condenas: el correntino proveedor de la marihuana, Sergio Molina, y el camionero de Feliciano, Juan de la Cruz Moreno. Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas para ambos. Molina es un hombre oriundo de Itatí que coordinaba la entrega de la marihuana a Moreno, y este la llevaba a donde Viggiano le indicara.

El abogado defensor del correntino, Justo Pío Serra, cuestionó las intervenciones telefónicas, cuyos fundamentos fueron “insuficientes para justificar la invasión a la libertad individual y la privacidad de las personas”. Además, sostuvo que no hubo pruebas contra Molina sobre su participación en la actividad delictiva, en particular Moreno no lo mencionó durante su declaración de arrepentido. El letrado solicitó que se revoque la condena a seis años y medio de prisión.

El fiscal ante la instancia de Casación, Raúl Omar Pleé, rebatió cada crítica al fallo de los defensores y pidió confirmar la sentencia.

Al momento de resolver, los jueces de Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ana María Figueroa, Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetavena, analizaron detalladamente el fallo.

Sobre las pruebas que incriminaron a Molina, afirmaron que al desarrollarse el operativo que se denominó de “corte de la entrega” (cuando interceptaron al camionero con 250 kilos de droga, el 7 de marzo del 2017), los investigadores estaban siguiendo los pasos de los narcos en Corrientes y divisaron el contacto entre el camión de Moreno y una Ford Ranger conducida por un hombre canoso (Molina) y la llegada posterior de la Sandero (Viggiano).