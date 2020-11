Diputados: mientras llegan los números de la Provincia avanzan con los Códigos y ambiente

En un mes finaliza el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y se aguarda el ingreso del proyecto del presupuesto provincial 2021 que por reglamento tiene que producirse antes del 20 de noviembre. Mientras que avanzan con los códigos de Familia, que tendrá algunas modificaciones y el Contencioso Administrativo. Pero aclaran desde el cuerpo legislativo que continuarán con las reuniones de la comisión de Emergencia Ambiental.

Restan cuatro sesiones para el cierre del periodo ordinario de la Cámara de Diputados, y en referencia a los proyectos pendientes, El Litoral dialogó con el presidente del cuerpo legislativo Pedro Cassani, de Encuentro Liberal (ELI), quien dijo que “el presupuesto provincial 2021 no ha ingresado al Poder Legislativo, seguramente en esta semana podremos tener alguna precisión”.

“Además también tenemos una serie de proyectos. Como el Código Procesal de Familia que vamos a tratar de sacarlo antes de que termine el periodo de sesiones y también se está trabajando y mucho en el tema. Pero no sé si habrá tiempo suficiente para avanzar ahora y darle medida sanción”, señaló en cuanto al Código Contencioso Administrativo. Además también Cassani destacó el trabajo que se viene haciendo con la cuestión ambiental. Estamos trabajando mucho en las últimas semanas y vamos a continuar con varias reuniones más. Estamos muy preocupados y si no tomamos rápidamente decisiones en cuanto al calentamiento global y el cambio climático, el panorama no va a ser el mejor”.

En cuanto al llamado a sesiones extraordinaria dijo que “es muy temprano todavía para decirlo. No lo hemos conversado con el gobernador Gustavo Valdés, la idea es esta semana avanzar con una agenda común que nos permita priorizar los proyectos y ver los consensos”.

“Se está trabajando con cinco proyectos y viendo el consenso pertinente, ya que son muy distintos. Pero cuando se logre un cuerpo único se podrá avanzar”, dijo sobre los proyecto de paridad de género y voto joven. Y sobre estos proyectos, el diputado Marcelo Chain de Unidos por Corrientes dijo a El Litoral que “se están buscando los consensos, buscamos un texto único, como sucede con otros expedientes, como el Código de Familia donde vamos a avanzar en una algunas actualizaciones. El jueves también vamos a realizar una nueva reunión sobre el Código Administrativo y Contencioso. Un gran esfuerzo se está haciendo para estar a la vanguardia de los mejores poderes judiciales del país”.

Mientras que en referencia al presupuesto provincial 2021, Chain informó que “hasta el 20 de noviembre se puede despachar por reglamento a la comisión el presupuesto provincial”.

“Esta semana podría haber novedades de los números provinciales”, sostuvo el diputado del Partido Popular (PP) Javier Sáez. Para luego destacar el trabajo legislativo que se viene realizando para avanzar con los códigos de Familia y el Administrativo Contencioso.

El legislador del PP, también destacó el trabajo que viene llevando adelante en lo que respecta al cuidado y preservación del medioambiente, donde destacó uno de los proyectos que presento con los diputados Marcelo Chaín y Rotela Cañete para modificar el artículo 50 de la Ley Nº 5.590, sobre Prevención, Control y Manejo del Fuego, y establecer fuertes multas con prisión y trabajo comunitario. Además señaló: “Nosotros hemos visitado el Inta tras los incendios y vimos las consecuencias”. En tanto el diputado Eduardo Hardoy del Partido Liberal (PL) al ser consultado por El Litoral destacó como temas pendientes el Presupuesto 2021, el Código de Familia y el Administrativo Contencioso, para luego señalar que “en estas últimas semanas se buscarán los consensos para sacar las mejores leyes”.

Además ponderó el proyecto del bloque sobre “ficha limpia”, que busca establecer la prohibición de postularse como candidatos a ocupar cargos públicos y partidarios a ciudadanos que tengan deudas con la Justicia y dijo que “trataremos de que se avance en las comisiones, para tratarlo este año o a comienzos del 2021”.

Informes

Por su parte, el diputado Félix Pacayut del Partido Justicialista (PJ) consultado por El Litoral sobre los temas que se deberían avanzar antes del cierre del periodo ordinario dijo que “en la última sesión nosotros reclamamos la preferencia de los proyectos de voto joven y paridad de género y vamos a insistir con este tema”.

Luego el legislador del PJ señaló que también se va a insistir sobre el pedido de informe al Ministerio de Salud Pública con respecto a la situación de enfermeros y el personal que está en una situación laboral precarizada; a la municipalización de Manantiales, también el que respecta a la suspensión de incrementos por 180 días en los servicios públicos, tras las quejas recibidas, además insistirán con el que apunta a conocer los parámetros que determinan la fase sanitaria ante la pandemia de la covid-19 y sobre esto dijo que “ante el incremento de los casos en Capital, ya que notamos un relajamiento, Corrientes está entrando en el peor momento de la pandemia. Nos preocupa mucho que la provincia no tenga respuesta” y aclaró que “todos entendemos que la actividad económica no puede ser limitada. Nadie habla de suspensión de actividades laborales, productivas, pero sí en lo que tiene que ver con esparcimiento”.

Pacayut también se refirió al presupuesto provincial y dijo que “hemos preguntado sin respuesta, suponemos que tras la media sanción de los números nacionales, no hay razón para demoras”.

Por último también, el legislador Pacayut se refirió al pedido de informe sobre el programa nacional de Municipios de Pie y dijo que “estamos en presencia de un Gobierno nacional que realmente hace todo como hay que hacer y resulta que porque hay un programa minúsculo destinado a paliar necesidades de determinados municipios, en los cuales el Gobierno de la provincia de Corrientes que tiene autorizado 7.500 millones de pesos en el presupuesto vigente para obras públicas y tomar deudas no está interviniendo en esas comunas. Me da la impresión de que nos están tomando el pelo, se quejan en un contexto donde el Gobierno nacional está invirtiendo como nunca sucedió en Corrientes, porque cuando estábamos alineados Nación, Provincia y Municipio no se gastaba de esta manera como está previsto gastar en el año 2021”, dijo. “El que quiere plantear una pelea en este contexto, se está equivocando, que dejen de hablar de discriminación y que vean cómo se distribuyen los recursos. Es una discusión sin sentido, parece que estamos en la época donde se victimizaban por la discriminación del Gobierno nacional, cosa que era falsa en ese momento y ahora también”, reprochó Pacayut.

