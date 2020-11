Dr. CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. El Sr. Carlos Romero Feris y esposa Bertha Valdovinos Zaputovich, participan con pesar su fallecimiento y piden oración a su memoria. o/953

†

JULIAN CARLOS MARIA de LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Malú Llano y Edgar Sosa despiden con inmenso dolor a Carlitos, pidiendo a la Virgen del Carmen lo reciba en sus brazos. Fuerte abrazo a Marcela, hijos, nietos y hermanos. Rogamos una oración en su memoria. c/285

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Dr. Alejandro Abraham, Graciela Zaimakis de Abraham, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su descanso eterno. c/145

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. El Presidente del Directorio del Banco de Corrientes SA Dr Alejandro Abraham participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su eterno descanso. c/145

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Cr. Roberto Demonte, y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su eterno descanso. c/145

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. El Director del Banco de Corrientes SA Cr. Roberto Demonte participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su eterno descanso. c/145

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. EL directorio del Banco de Corrientes SA participa con profundo pesar su fallecimiento acompañando a su familia y rogando su eterno descanso. c/145

†

CARLOS MARÍA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. El directorio y personal del Banco de Corrientes SA, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Carlos María De Llano, padre de su compañero Maximiliano De Llano, y elevan una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. c/146

†

CARLOS LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Ma. Antonieta Danuzzo de Gómez, hijos, nietos y bisnietos, despiden a su consuegro y amigo Carlitos con quien formamos una gran familia con profunda tristeza. o/127

†

CARLOS LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. José María Botello, Ma. Antonieta Gómez Danuzzo de Botello, sus hijos Juan Ignacio, Paula y Juan Ramón Albornoz y nietos, Santiago, Trinidad, Francisco, Josefina y Agustín, participan su fallecimiento y acompañan a Marcela y la familia en este triste momento. o/127

†

CARLOS LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Félix María Gómez Danuzzo, despide con mucha pena a Carlitos, con quien compartió una gran amistad. o/127

†

CARLOS LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Hernán Félix Gómez Danuzzo y familia participa su fallecimiento. o/127

†

CARLOS LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Sus hijos Martin Félix Gómez Danuzzo y Ma. Eugenia, sus nietos Máximo, Juan Bautista, Joaquín y Sol María, despiden con gran dolor al padre y abuelo que tanto supo amarlos. Cuanto vamos a extrañarte querido "Papalo". o/127

†

CARLOS LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 10/11/2020. Saúl Disanti, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor Carlos Llano reconocido productor ganadero y referente político, acompañando a sus familiares en tan difícil momento y haciendo llegar las expresiones de pesar en tan sentida pérdida. c/259

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Pato, Cinthya, Pilar y Luciano Irigoyen participan el fallecimiento del papá de Euge y ruegan una oración en su memoria. o/954

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Maxi, Agostina, Bautista y Jazmín Kugler participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. o/954

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Ignacio Irigoyen y familia acompañan con profundo dolor a María Carla, María Eugenia, Maximiliano y Carlos María De Llano por el fallecimiento de su padre Carlos María De Llano y ruegan por su eterno descanso. o/958

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Lucia, Anita, Juana, Viví, Tania, Paula, Agostina, Ángeles, Agustina, Socorro, Claudia, Luciana y Macarena acompañan a su amiga María Carla De Llano en este momento tan triste por el fallecimiento de su papa Carlos María De Llano y ruegan una oración por su eterno descanso. o/958

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. José Enrique Mazza, su esposa Graciela Romero y sus hijos, Martín, Adrián y Guadalupe participan con mucho dolor la partida del amigo Carlitos, acompañándo su familia, hermanos y demás familiares, rogando oraciones en su memoria. c/071

†

JULIAN CARLOS MARIA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020 en la ciudad de Corrientes. Sus compañeros de la Promoción 1965 del Colegio Nacional “General San Martín” participan con dolor su fallecimiento, nuestras condolencias a su familia, rogando una oración por el eterno descanso de su alma: favor que agradecerán. c/070

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Francisco J. Scaramellini Guerrero, Marcía E. Adén y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompañan a sus familiares y ruegan una oración por su eterno descanso. c/067

†

CARLOS DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Dr. Luis Eduardo Belascoain, Zulema Sosa Cabral e hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus familias en este momento doloroso elevando una plegaria por su descanso eterno. c/066

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Juan Francisco, Pedro, Santiago y Carlos María Zárate acompañan con su cariño a Milagros en este doloroso momento, rogando encuentre consuelo en la Fe en Nuestro Señor. c/495

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Lissett y Constanza Albornoz, Florencia Balderiotte, María Silvia Castillo Odena, Ana de la Sota, Pilar López Díaz, Andrea Mendiondo, Carime Parquet, Socorro Rosselló, Susana María Torrent y María Esther Menises, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Milagros, y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. c/495

†

CARLOS DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020 en Corrientes. Dulce María y María Andrea Toma Díaz Ulloque participan su fallecimiento. Acompañan en este momento difícil a sus amigas Elsita y Angelita. c/493

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el día 09/11/2020 en la ciudad de Corrientes Capital. El Sr. Rodolfo Alberto Landi participa con inmenso dolor el fallecimiento de su distinguido y apreciadísimo amigo “Carlos María Llano”, destacando, que han compartido junto a otros amigos, épocas de riquísima efectividad y bonanza, sustentado en riquísimos valores morales y humanos. Aclarando que en dos oportunidades “Carlitos Llano” me pidió que mi persona no abandonara aquella eficaz función que nos permitió compartir y disfrutar del mismo. Quizás mi genotipo no me permitió soportar lo que no consideraba apropiado; pero reitero que fueron momentos gratísimos donde la comunidad correntina pudo apreciar concluyentemente las cualidades virtuosas de ese grupo de personas, que concluyó con el mayor logro político. Su inesperada partida me produce un martirizante dolor, elevo una oración rogando por el eterno descanso de su alma y que brille para él la luz que no tiene fin. Resignación cristiana para toda su familia. c/080

†

CARLOS DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Jorge Pérez Rueda, Rosario Viota y sus hijos Hilario José, Juan Ignacio, María Amparo, y Pablo y nietos Lucero, Vicente y Ernestito despiden a su querido amigo Carlos. Rogando por él y acompañan a Marcela y sus hijos.

†

JULIAN CARLOS MARIA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Lucio Augusto Portel, su esposa Marita, sus hijos Pilar, Augusto, Cecilia, Antonio, Sebastián y Magalí y sus nietos Guillermo, Juani, Lucio y Federico participan con inmensa pena su fallecimiento y acompañan a Marcela y los chicos en su dolor. c/078

†

CARLOS DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita de Castro y sus hijos María y José Alonso, Juan Martina y Lourdes, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria por su eterno descanso en paz.

†

CARLOS DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Gabriel de Bianchetti, Mony y sus hijos Analía y Juan Gabriel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a sus familiares en este triste momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso. c/082

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Analía de Bianchetti, Benjamín Villarroel y sus hijos Martina y Benicio participan con pesar su fallecimiento y acompañan con amor a la querida familia. Ruegan oraciones por su descanso en paz. c/082

†

Dr. CARLOS DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Hugo Carlos Sauré y flia., Pedro Armando Zárate y flia., Alfonso Guillermo Zárate y flia., y Alejandro Aníbal Zárate, lo despiden a Carlitos con mucha tristeza y cariño, acompañan a Marcela, hijos y nietos y a la familia de Llano en tan doloroso momento. Ruegan oraciones a su memoria. c/059

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Carlos Vicente Soto Davila, Alicia Fernández de Soto Davila, sus hijos Juan Francisco, Carlos Alberto y Diego Hernando, participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/073

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. María Lucía Meabe de Alonso, María Graciela Meabe, José Alberto Meabe y Gloria Tassano de Meabe participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/076

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Marco Alonso y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. c/076

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Juan Carlos Aquino y Carolina Mozzati, junto a sus hijas Paz, Rosario y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Eugenia y toda su familia en este triste momento. Ruegan una oración por su eterno descanso. c/084

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Carlos Alberto Menises y Gina María D’Andrea, sus hijas Paulina y Máxima participa con gran tristeza su fallecimiento y acompañan a Eugenia y familia en este momento, rogando oraciones en su memoria. c/498

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Cristina Majul, Blanca Marecos, Gladys Demonte, Anumy Harvey, Teresa Grebe, Fernanda Rolón Soto, Graciela Meabe, Silvia Uzandisaga, Doddy Nalda, Tere Rolón Soto, Patricia Bugallo, Oly Pedretti, Gabriela López Breard, Georgina Chaud, Carolina Marceos Y Chela Gómez Morilla participan su fallecimiento y acompañan a Angelita, Elsita y familiares en este momento de tristeza y ruegan una oración en su memoria. c/077

†

JULIAN CARLOS MARIA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Sus primos María Angélica Llano y Domingo Fernández Capurro, hijos y nietos participan con profundo pesar el fallecimiento de un primo tan querido y acompañan a Marcela e hijos en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria. c/496

†

JULIAN CARLOS MARIA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Juan Carlos Fernández Llano y Marcia Sottile e hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria. c/496

†

JULIAN CARLOS MARIA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Ramiro Fernández Llano y Celina Monzón e hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria. c/496

†

JULIAN CARLOS MARIA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Sus primos María del Carmen Llano y Raúl López Berraz, hijos y nieto participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria. c/496

†

JULIAN CARLOS MARIA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Sus primos Blanca Llano y Eduardo Carrillo, hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria. c/496

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Jorge Benchetrit, María Delia Ruiz y familia, acompañan a sus familiares en este triste momento. Piden al Señor el descanso de su alma. c/060

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Georgina Chaud y Ma. Angélica Ruiz de Ratier acompañan en este triste y doloroso momento a sus amigos Elsa, Angelita y familias pidiendo al Señor el descanso de su alma y resignación de sus seres queridos. c/060

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Chapu y Belén e hijos participan su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria. c/079

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Gerardo Bonetto y flia. participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento difícil para ellos. c/079

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Carlos Daniel Liva, Silvina Gómez Chapo de Liva y sus hijos Carlos y María Angélica participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/062

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Carlos Edgar Majul, Laura Pasetto de Majul y Edgar Majul, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. c/083

†

CARLOS DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Laura Alicia Majul y María Laura Krujoski Majul, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan inesperado momento.

†

CARLOS MARIA

DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Gustavo José Ingaramo y Graciela Ma. Gómez Vara y sus hijos Nicolás (a), Manuel, Agustina y Francisco participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia con todo afecto. c/069

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Enrique Garro, Graciela Billinghurst de Garro, sus hijos, Martin, Georgina, Nicolás, Avril y María Paz participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a Marcela, hijos, nietos y demás familiares, y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. c/959

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Graciela Picchio, junto a sus hijos María Gabriela Kupervaser de Pruyas, Patricio Pruyas, y nietos Humberto y Francisco, acompañan a toda la familia Llano ante tan irreparable pérdida, elevando oraciones al Señor por el eterno descanso de Carlos, y cristiana resignación a sus familiares. c/960

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Jorge Braun, Nidia Alicia Billinghurst de Braun, sus hijos, Lautaro, Eduardo y Julieta, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a Marcela, hijos y nietos ante su triste partida, y ruegan al Señor lo reciba entre sus brazos. c/961

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de la Esc. María Eugenia de Llano Mujica, elevando una oración en su memoria. c/962

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Acompañamos con gran tristeza y cariño a Angelita, Elsita, Yiye, Ma José y Milagros ante pérdida tan grande. Nuestras oraciones. Josefina, Julieta y Malú Llano y Edgar Sosa.

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/2020. Carlitos, querido primo, te despedimos con profunda pena, te extrañaremos mucho. Con gran cariño te abrazamos, Marcela, junto a hijos y nietos. Nuestras oraciones. Josefina y Julieta Llano.

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/20. La CD de la Sociedad Rural de Corrientes (SRC), participa con pesar el fallecimiento de su distinguido socio, productor, y permanente colaborador. Enviando sus condolencias a la familia, y rogando por el eterno descanso de su alma. c/963

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/20. Francisco José Velar, Ángela Elena Danuzzo de Velar e hijos y nietos, participan con pesar su fallecimiento. Elevando oraciones por su descanso eterno. c/499

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/20. Francisco y Ricardo Velar, participan su fallecimiento. Rogando por el eterno descanso de su alma. c/499

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/20. Cristian de Estrada y Mariana Velar de Estrada, participan su partida con pesar. Elevando oraciones por su alma. c/499

†

JULIÁN CARLOS MARÍA DE LLANO

Q.E.P.D.

Falleció el 09/11/20. Gastón Velar, Florencia Benítez Meabe de Velar y sus hijos Francisco y Juan Pedro, participan su fallecimiento. Rogando que brille para él la luz que no tiene fin. c/499