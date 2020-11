Choque de motos en Esquina dejó heridos leves; piden más prudencia a los conductores

Dos nuevos accidentes viales en Esquina que involucraron a motocicletas dejaron como saldo -afortunadamente- solo heridos leves y por el aumento de este tipo de siniestros las autoridades locales pidieron más prudencia a los conductores. Según informaron fuentes policiales, el primer hecho se registró en horas de la tarde del pasado lunes, en la esquina de calles Juan R. Vidal y Primera Junta. En ese lugar, pasadas las 14.30, colisionaron un auto Volkswagen Gol Country conducido por un hombre mayor de edad, de apellido Revoledo, y una moto Guerrero Trip 110 c. c., en la cual iban Antonio Zárate y Ela Enríquez.

De acuerdo a los datos proporcionados por la fuerza, a causa del impacto la mujer que iba en la moto sufrió golpes y quedó tendida en la cinta asfáltica, debiendo ser trasladada al hospital local, donde fue asistida y examinada por el médico en turno, resultando con lesiones de carácter leve. En el lugar realizó las diligencias de rigor el personal policial de la Comisaría Primera.

El segundo hecho se registró en la mañana del martes, pasado el mediodía -cerca de las 13- en inmediaciones de la calle Eva Perón y la intersección con la calle Constitución.

Allí colisionaron una camioneta marca Toyota Hilux, que era conducida por un joven de apellido Chiconi, con una moto Mondial 150 c. c., al mando de Juan Vega, quien iba acompañado de Alberto Ramírez. Según informaron fuentes policiales, por el impacto los dos hombres que iban en el rodado menor tuvieron que ser asistidos por bomberos voluntarios y trasladados al nosocomio local. Afortunadamente solo tuvieron lesiones leves, no obstante, los daños materiales fueron importantes.

En este marco, en declaraciones al programa “La mañana en noticias”, reproducidas por el portal “TN Esquina”, un integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios local expresó que “hace dos días hubo un accidente muy grave, donde una chica en moto se accidentó muy mal. Han aumentado los siniestros”. En este sentido agregó que “es recomendable andar con los ojos bien abiertos, en Esquina ha aumentado el tránsito de vehículos y debemos andar con toda la prudencia necesaria para evitar accidentes e inconvenientes”.

(AB)