Diputados: avanzan contra reloj para aprobar los Códigos en sesiones extraordinarias

La Cámara de Diputados avanza contra reloj en el tratamiento del Código del Contencioso Administrativo y el de la Familia, Niñez y Adolescencia. Señalan que la pandemia complicó los plazos y que los mismos podrían ser aprobados si logran ser incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias.

A la Cámara de Diputados le resta sólo una sesión para finalizar el período ordinario, no obstante la Comisión Especial en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados continúa trabajando con el Código Administrativo Contencioso y realizó una conferencia facilitada por la Facultad de Derecho de la Unne, en razón de la cuarentena, en la cual se debatieron varios capítulos y cuestiones fundamentales para hacer un código moderno adaptado a las nuevas realidades.

Y en este sentido, El Litoral dialogó con el presidente de la Comisión, el diputado Marcelo Chain, sobre la redacción del nuevo Código Contencioso Administrativo y dijo que “esta es la segunda vez que nos reunimos, estamos viendo si podemos sacarlo antes de fin de año”.

“Por la pandemia no podemos realizar reuniones presenciales, donde avanzamos más rápido. Hemos llegado hasta el artículo 40 y quedamos nuevamente para el jueves a partir de las 15, para seguir trabajando y veremos si podemos llegar para fin de año”, detalló.

“Es un Código relativamente corto, veremos si lo terminamos para que sea parte del temario de las sesiones extraordinarias porque es difícil que lleguemos para el período ordinario”.

Esta iniciativa busca reemplazar la Ley N°4.106, que actualmente rige la materia y que data del año 1986 y la comisión está trabajando sobre la base de un proyecto remitido por el Superior Tribunal de Justicia, pero trabajando artículo por artículo, modernizando, incluyendo las Reglas de Brasilia que garantizan el acceso a la justicia. La disponibilidad de tecnología y nuevos conceptos jurídicos. Los debates entre los especialistas son profundos, fundados y muy interesantes.

Familia

Mientras que en relación al Código de Familia comentó que “en la misma situación se encuentra este compilado, se está trabajando en cada artículo y hay que llegar a acuerdos” y recordó que “este proyecto tiene media sanción del Senado. Los mismo académicos entendieron que necesita más modificaciones aunque esta más adelantado que el Contencioso Administrativo”. Y en este contexto también manifestó que “reglamentariamente hasta el 20 de noviembre se puede emitir despacho de comisión o de lo contario se trata sobre tabla o se lo ingresa en sesiones extraordinarias, las cuales tienen un temario especial y definido”.

Y ante esta situación dos realidades pueden presentarse. La primera que el presupuesto 2021 ingrese en la sesión del 25 de noviembre y sea aprobado en la Cámara baja, ya que cuenta con los números necesarios y pase al Senado. O bien que el mismo será remitido (como sucedió el año pasado) en el período extraordinario, para que pueda ser analizado en comisión el proyecto, donde seguramente el ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini volverá a brindar detalles de los números provinciales y luego ser aprobado por ambas cámaras.

Un detalle a considerar es que el Ejecutivo Provincial también aguarda la aprobación del Presupuesto Nacional para remitir los números a la Legislatura, que permanecerá por lo menos cerrada una semana más. En Nación la definición de los números demorará un poco más, por un error de planillas, que generó su vuelta a la Cámara de Diputados. Mientras que aguardan definiciones nacionales para llegar a la Legislatura que hoy está cerrada por la pandemia.

Pero la misma suerte no corren los proyectos de paridad de género y voto joven que deberán aguardar, aparentemente, hasta el año que viene para tener despacho. Pero lo cierto es que para el oficialismo la búsqueda de consenso, que aún no se logra, se demora por la cantidad de partidos que conforman la alianza gobernante de Encuentro por Corrientes (ECO), mientras que para la oposición, las dilaciones del oficialismo y la presentación de proyectos con diferentes alcances se efectuaron a fin de no avanzar en el tema. Vale señalar, por reglamento, si transcurre un año sin tratarse un proyecto de ley vence y debe ser presentado nuevamente para retomar el trámite legislativo.

(MNR)