Jornada de hisopados para 17 planteles de la Liga Nacional

De acuerdo al programa original, condicionado por los hisopados que realizarán hoy, la Conferencia Norte volverá a jugar el mañana de acuerdo a esta programación:

11.00 La Unión vs. San Martín

14.00 Atenas vs. Regatas

16.30 Olímpico vs. OTC

19.00 Quimsa vs. Instituto

21.30 Libertad vs. Comu

Mientras que el miércoles 18 están programados estos encuentros:

11.00 Regatas vs. Olímpico

14.00 San Martín vs. Atenas

16.30 Instituto vs. Libertad

19.00 Comu vs. La Unión

21.30 OTC vs. Quimsa