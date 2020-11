Krujoski decidió bajarse de la final

El piloto correntino Humberto Krujoski optó por no ser parte de la jornada de cierre correspondiente a la novena fecha, primera de la Copa de Plata, del TC Pista que se corrió ayer en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

La falta de potencia en el motor del Dodge que prepara el Castellano Power Team llevó a que Krujoski se bajara de la segunda serie prevista para ayer y por consiguiente de la final que quedó en poder del chaqueño Lucas Carabajal.

Durante la primera jornada en el circuito porteño, Krujoski terminó décimo octavo en la clasificación y ayer debía largar en la novena posición la segunda serie de la categoría.

“El sábado se trabajó hasta el horario permitido con el equipo pero no se encontró el problema de falta de potencia en el auto. Se revisó varias veces y no pudimos encontrar la falla, pero hay una evidente falta de potencia que no nos permitía ser competitivos”, explicó a El Litoral Krujoski.

“En esas condiciones decidí no correr porque íbamos a estar muy relegados, entonces preferí resguardar los elementos del auto y pensar en la próxima fecha”, agregó.

También afirmó que la determinación se dio “por respeto a todos los anunciantes que confían en este proyecto, no podíamos correr de esa manera”.

La carrera disputada ayer a 15 giros fue ganada por Carabajal (Chevrolet), escoltado por el bonaerense Germán Todino (Torino) y el entrerriano Ayrton Londero (Ford).

En la Copa de Plata, Todino pasó al primer lugar con 50 puntos, mientras que Carabajal quedó segundo con 45.

Turismo Carretera

El rionegrino José Manuel Urcera, con Chevrolet, ganó ayer la final de Turismo Carreterra (TC), que por la primera fecha de la Copa de Oro, se desarrolló en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez. Segundo quedó el entrerriano Mariano Werner (Ford), y tercero al marplatense Christian Ledesma (Chevrolet).

Cumplida una fecha de la Copa de Oro, comanda la tabla Werner, con 66 puntos, seguido por el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), 50, Urcera, 47, Ledesma, 38.5 y el arrecifeño Nicolás Trosset (Dodge), 37.

La segunda fecha de la Copa de Oro de TC se efectuará el 13 de diciembre, con escenario a confirmar.