El proyecto ILE despertó las críticas de obispos

El anuncio el presidente Alberto Fernández del envío del proyecto para legalizar el aborto despertó críticas entre varios obispos. Como “tristísimo” había calificado la decisión presidencial el presidente de la comisión de Pastoral para la Salud del Episcopado, el obispo Alberto Bochatey. “Es evidente que el Presidente tiene un compromiso con algunos grupos y con el lobby pro aborto, y si dice que quiere cumplir una promesa de campaña habría que decirle que hay tantas que no se cumplieron como los aumentos a los jubilados. Me cuesta creer que usen el tema del aborto como una pantalla política, realmente sería muy miserable”, dijo en Radio Grote. Por su parte, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, afirmó no entender “por qué simultáneamente se va a poner a andar el Plan de los 1.000 días, incluyendo el embarazo, lo que quiere decir que hay una vida que atender y a la vez un proyecto que quiere eliminarlas, por eso hay contradicciones”, dijo. Fernández “también se comprometió a generar fuentes de trabajo, heladeras llenas, programas de viviendas y promover la unidad entre los argentinos, cosa que vemos que no se está haciendo”, señaló Lozano, miembro del Consejo Episcopal latinoamericano.

