Hay que cuidar la vida sin análisis electoralistas

Documento de la Acción Católica Argentina

Publicado en aica.org

La Acción Católica Argentina objetó que en la crisis sociosanitaria que atraviesa el país, funcionarios gubernamentales hayan anunciado la voluntad de enviar al Congreso para su discusión un nuevo proyecto de ley de aborto, el que, por otra parte, “ya fue discutido y resuelto hace dos años”.

“Creemos necesario seguir buscando propuestas superadoras para dejar atrás el falso dilema de la vida de la madre o la del hijo o hija ya que, legislando el aborto, claramente se opta por el más fuerte, dejando al niño o niña por nacer desprotegido de todo derecho. Es tiempo de cuidar la vida, sin falsas retóricas ni análisis electoralistas”, afirmó en una declaración.

“‘Estamos en la misma barca’ y hoy, más que nunca, se requiere dejar de lado intereses de sectores particulares para centrarnos en el bien común, se necesita del ejercicio de la prudencia política para elegir los caminos que lleven al encuentro de todos los argentinos”, sostuvo.

Texto de la declaración

“Abrir el corazón ante un mundo que rompe en pedazos los sueños y se encierra detrás de una mirada egoísta y excluyente, porque 'en el fondo no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si ‘todavía no son útiles’ -como los no nacidos-, o si ‘ya no sirven’ -como los ancianos-”. Papa Francisco. Fratelli tutti, 18.

Cuando recién comienza a ceder paulatinamente el primer brote de la pandemia de covid-19 en nuestro país, aun con cifras a nivel nacional que preocupan y ponen en riesgo la cobertura de salud de todos en muchas de las provincias argentinas, funcionarios del Gobierno nacional han anunciado la voluntad de enviar al Congreso para su discusión un nuevo proyecto de ley de aborto.

Sorprende que, ante las actuales circunstancias, que han puesto de manifiesto con mayor claridad, lo que ya sabíamos respecto a la endeble situación del sistema sanitario en todo nuestro extenso territorio, y ha dejado a la vista los grandes desafíos en materia de salud que tenemos que atender, así como la urgente necesidad de afrontar las graves dificultades que la pandemia ha provocado, profundizando la brecha social, económica y educativa, se proponga volver a discutir lo que ya fue discutido y resuelto hace dos años por el Congreso nacional.

A lo largo de estos 300 días, hemos escuchado al señor presidente, el pedido de “estar todos juntos” para “cuidar la vida de los argentinos”. La respuesta, aun a costa de muchísimos sacrificios, ha sido prácticamente unánime y heroica en el servicio del personal de la salud, los trabajadores esenciales, los voluntarios, las familias, la comunidad de cercanía.

Por eso, en congruencia con esta solicitud y la respuesta dada por la ciudadanía, es que creemos necesario seguir buscando propuestas superadoras para dejar atrás el falso dilema de la vida de la madre o la del hijo o hija ya que, legislando el aborto, claramente se opta por el más fuerte, dejando al niño o niña por nacer desprotegido de todo derecho. Es tiempo de cuidar la vida, sin falsas retóricas ni análisis electoralistas.

“Estamos en la misma barca” y hoy, más que nunca, se requiere dejar de lado intereses de sectores particulares para centrarnos en el bien común, se necesita del ejercicio de la prudencia política para elegir los caminos que lleven al encuentro de todos los argentinos. “No cuidar todas las vidas, toda la vida, sería una falta gravísima de un Estado que quiere proteger a sus habitantes”. (CEA - Comunicado de la Comisión Ejecutiva, 22 de octubre de 2020).