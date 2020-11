Desvalijaron casa de chaqueños y más dueños denunciaron robos en pandemia

Luego de que el pasado lunes representantes del movimiento “Liberen el puente” se reunieran con el ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, y acordaran las condiciones para que propietarios chaqueños de viviendas en Paso de la Patria puedan ingresar a la provincia y a esa localidad, un hombre denunció que le desvalijaron la casa. El hecho habría ocurrido durante el fin de semana y ante los medios de comunicación, sostuvo que no obtuvo respuestas de las autoridades, en tanto que más propietarios denunciaron ser víctimas de atracos durante la pandemia.

En diálogo con el portal de “Radio Dos”, un hombre y una mujer oriundos de la vecina provincia manifestaron que tras ingresar a su vivienda ubicada en pleno centro de la Villa Turística luego de ocho meses, se encontraron con un panorama desolador, ya que delincuentes les robaron todas las pertenencias que tenían allí. De acuerdo a lo relatado al mencionado portal, los ladrones se hicieron con un botín que, entre otras cosas, constaba de dos ventiladores, uno industrial y otro más chico, juegos de sábanas nuevos, juegos de platos, vasos, cubiertos, cañas de pescar, frazadas, conservadoras, juegos de ollas, una bordeadora, garrafas, un reflector, un secarropas, una luz de emergencia, un termo marca Stanley y bebidas alcohólicas.

Entre otras cuestiones, los dueños de la vivienda desvalijada indicaron que el inmueble se encuentra en pleno centro paseño, a unos 20 metros de un conocido supermercado ubicado por calle La Rioja.

Permisos

Cabe destacar que tras varias semanas de protestas por parte de propietarios chaqueños de casas en Paso de la Patria, que incluyeron el corte del puente General Belgrano, finalmente el último lunes el ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, recibió a representantes del movimiento “Liberen el puente”.

En el encuentro, tal como informó El Litoral, los ciudadanos chaqueños aceptaron cumplir con los requisitos sanitarios, no obstante solicitaron la opción de presentar testeos con resultados negativos realizados en su provincia para poder ingresar a Corrientes; alternativa que ya estaba prevista ponerla en práctica por el Gobierno provincial. Tras el encuentro, los ciudadanos chaqueños levantaron las acciones realizadas en la zona del puente.

En este marco, en diálogo con el mencionado portal, el hombre víctima del robo, indicó que “hablé con el Intendente ayer (por el lunes),y la respuesta fue que no puede hacer nada, desgraciadamente me saqué, porque me pasé la vida laburando y esto me destruyó, me indigna, yo apostaba todo a Paso de la Patria”, sostuvo. El Litoral intentó comunicarse con el Jefe comunal, pero al cierre de esta edición se encontraba en una reunión.

Hasta el vino

Por otra parte, la mujer damnificada indicó que los ladrones se tomaron las bebidas que había en la casa “ahí mismo”, relatando que encontró tres botellas de vino vacías con tres vasos, pero que en el lugar estaban dispuestas seis sillas, lo que daría la impresión de que esa sería la cantidad de ladrones que ingresaron. En tanto que en una publicación a través de Facebook, el hijo de la víctima manifestó su indignación indicando que “ayer nos tocó a nosotros, como todos, nunca pensamos que pasaría, sobre todo porque estamos en pleno centro. Mis viejos apostaron todo a Paso y el año que viene se jubilaban, se quedaron sin nada y en el fondo sabemos que vamos a seguir laburando (nunca nadie nos regaló nada) para recuperarlo pero lo que más te duele es que donde uno pone todas las fichas desde 1987, es tal la impunidad que podés robarte todo, tomarte tres vinos y nadie se entera”, finalizó el posteo.

Más robos

Durante la pandemia El Litoral informó acerca de varios hechos similares ocurridos a propietarios chaqueños que no podían ingresar a la provincia y por ende a la Villa Turística. En uno de los últimos episodios ocurridos, un hombre oriundo de la vecina provincia relató al portal “Diario Tag”, que en el lapso de 15 días le robaron dos veces. “Este fin de semana fui porque me avisaron que me robaron el equipo completo de la bomba y manguera de la pileta. Hace quince días me robaron el juego completo de jardín”, detalló al mencionado portal. En este sentido agregó que “la bomba tenía muchas trabas, tenía una tapa pesada, casi imposible de sacar”, y finalmente expresó que “más que denuncias no podemos hacer. Nadie se hace responsable”, finalizó

(AB)