Monte Caseros: cruzó el río para robar y fue atrapado por vecinos

Un hombre de nacionalidad uruguaya fue detenido en Monte Caseros luego de que intentara robar en una propiedad tras saltar un muro. Vecinos lo persiguieron y lo retuvieron hasta que llegó la policía. No sería la primera vez que cruza el río a nado para cometer ilícitos. Tras ser aprehendido, le realizaron un hisopado para descartar que fuera portador del covid-19.

Según la información difundida por la Policía de Corrientes, el hecho se registró antes del mediodía del pasado martes, cerca de las 11.30, cuando un joven que tendría entre 20 y 25 años fue sorprendido sobre el muro de una propiedad ubicada en inmediaciones de las calles Juan Pujol y avenida Libertador, de Monte Caseros. Un odontólogo oriundo de esa ciudad, que regresaba a su hogar, fue quien vio al sospechoso sobre la pared, “espiando” en la finca. Mientras estacionaba su auto, se cruzó con una mujer a quien le pidió que llamara a la policía y luego de terminar las maniobras con su vehículo, el delincuente ya había ingresado a la casa.

Al verse sorprendido, el sospechoso intentó huir forcejeando con el odontólogo, logrando “safarse” para intentar esconderse en un descampado, pero los gritos alertaron a otros vecinos que se presentaron en el lugar y lo persiguieron, logrando atraparlo a unos 150 metros de la casa en la que intentó robar. Minutos después, alertados por varios llamados, llegaron los policías en los móviles, quienes terminaron de concretar el arresto del extranjero.

En diálogo con los medios locales, según consignó el portal “Monte Caseros Online”, el comisario Claudio Fernández indicó que “tomamos conocimiento de que en un domicilio había ingresado una persona de identidad desconocida y que vecinos realizaron una aprehensión ciudadana en la vía pública de un sujeto que tenía aparentemente intenciones de ingresar al domicilio”. En este sentido agregó que “hicimos entrevistas a los testigos de la zona y efectivamente esta persona había saltado el muro de la vivienda e ingresó a la finca, pero no cometió ningún ilícito, es decir, no se apoderó de ningún elemento que no fuera de su propiedad. Se realizaron actuaciones de oficio por supuesto hurto en grado de tentativa, calificado por escalamiento, y vamos a realizar las diligencias de rigor en este lugar”.

De acuerdo a los datos brindados por la Comisaría Primera de Monte Caseros, se trata de un hombre de ciudadanía uruguaya, “por lo que hablamos con él, nos dijo que hace tres días había cruzado el río Uruguay a nado y llegó a esta localidad; tiene entre 20 y 25 años de edad”. A eso agregaron que “según las declaraciones de los vecinos, hace unos días lo habían visto deambulando por las veredas, pasando por distintos lugares de esta zona, en actitud sospechosa”.

Hisopado

Por otra parte, dada la actual situación sanitaria por la pandemia de covid-19, desde la mencionada comisaría indicaron que luego de ser detenido, el joven fue trasladado a un nosocomio, donde le practicaron el correspondiente test. “El detenido fue trasladado al Hospital Samuel Robinson para realizarle el hisopado, tal y como marcan los protocolos de seguridad sanitaria por estos días, ya que no se tiene conocimiento si se trata de una persona sana o que pudiera portar el covid-19”. “Se dio aviso a la Prefectura Naval, dado que se trata de una persona extranjera que traspasó la jurisdicción federal y no sabemos si tiene o no prontuario”, finalizó el comisario Fernández.

