“Es una información tergiversada y mi deber es cuidar a todos los pobladores”, afirmó Curi

A través de las redes sociales, ayer se difundió una publicación sobre personas que denunciaron que no les dejaron ingresar a Berón de Astrada. También se podían observar imágenes de los presuntos afectados, entre ellos, una mujer con un menor de edad.

“Es una información tergiversada. Todos estamos atravesando una situación muy complicada debido al covid-19. Creo que no es momento de hacer política con esto. Lamento que un exlegislador y exintendente de nuestra comunidad esté difundiendo eso”, manifestó el intendente Adrián Curi en diálogo con El Litoral.

Seguidamente, hizo hincapié en que “mi deber es cuidar a todos los pobladores y por eso de manera conjunta con el Comité de Crisis se resolvió que desde el último viernes y hasta mañana (hoy) no se permitiría el ingreso de personas que vinieran de lugares con casos activos”. Sobre esto acotó: “El personal que es esencial podía ingresar. Sólo estaba restringido para quienes venían a pasear”.

Luego, se refirió específicamente a la denuncia que circuló en las redes. “El sábado, una pareja con un menor intentó ingresar a bordo de un auto que oficiaría como remis. Y pese a que tanto la directora del hospital como mi secretaria -cuando fueron consultadas por teléfono- les explicaron que este fin de semana no podían venir, igual lo hicieron. Pero además, para tratar de eludir el control en el acceso, aceleraron y le tiraron el auto encima a quienes estaban trabajando ahí”.

“Después -continuó- cuando lograron que detuvieran la marcha, el conductor del auto dejó a la pareja con el menor al costado de la ruta y volvió a Ituzaingó. Fue ahí que tomaron la foto para decir que se los dejó tirados. Pero eso no es verdad”. En este sentido, aseveró que “ellos no quedaron a la vera de la ruta. Si bien, el comisario realizó la denuncia correspondiente, porque había un menor que no tiene nada que ver con lo sucedido, se les permitió ingresar pero deben permanecer en cuarentena dos semanas”.