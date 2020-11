Condenaron a un correntino por intentar matar a una madre y su hija

Un albañil correntino fue condenado a 8 años de prisión por atacar y apuñalar a una mujer y su hija en la ciudad de Puerto Santa Cruz, en el 2018 en un juicio abreviado y al reconocer el delito.

Mediante la aplicación Zoom fue juzgado Lucas De la Cruz, un hombre de 28 años, oriundo de Corrientes y de profesión albañil, que en 2018 llegó a Santa Cruz.

El hecho se registró cerca de las siete de la mañana del 11 de marzo del año antes mencionado, cuando el albañil entró a la vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Alférez Balestra y Corrientes y, sin mediar palabras, atacó a una mujer de 37 años, madre de una joven de 20.

Con el uso de un cuchillo de asado, el hombre apuñaló en la mano, en los brazos y en el cuello a la víctima y, con ella ya en el suelo, comenzó a patearla. En paralelo, apareció la hija de la mujer, una chica de 20 años que también fue golpeada.

De la Cruz trató de asfixiar a la joven, pero ella pudo escapar y pedir ayuda. El criminal decidió escapar escabulléndose hacia otras casas.

En una de esas viviendas se encontró con un hombre de 70 años a quien lo echó de su domicilio y, con un cuchillo, De la Cruz lo apuñalo en el abdomen.

El juicio se hizo de manera virtual. El mismo fue encabezado por Joaquín Cabral, que estuvo junto a Jorge Yance y Diego Lerena. Por el lado de la Fiscalía estuvo Iván Saldivia y el abogado de De la Cruz fue Erim Charif Sat.

Desde la Unidad Penitenciaria N° 2 de Río Gallegos, dependencia en la que está detenido el correntino, este reconoció los delitos y adujo estar “borracho y drogado y, en ese estado de locura, hice lo que hice”, dijo el hombre, según fuentes judiciales.

De la Cruz estuvo siendo juzgado por “doble homicidio en grado de tentativa, lesiones leves, violación de domicilio y amenazas, todo en concurso real”, por lo que, en caso de un eventual debate de valoración de penas, podría recibir cadena perpetua, pero durante el juicio dio una declaración lisa y llana sobre las acusaciones que pesaban sobre él. Por esto, el fiscal solicitó un juicio abreviado y pidió la pena de ocho años de prisión efectiva para el correntino.

Gisela, la madre que fue atacada por el correntino, dialogó con La Opinión Austral y comentó cómo fue el día del ataque y sus percepciones una vez que se supo la pena para el acusado.

“Yo no lo conocía, yo estoy convencida de que ese tipo (por De la Cruz) quiso abusar de mi hija. Él ingresó a mi casa y yo traté de defenderme, por unos centímetros no me mató”, dijo la mujer.

Asimismo, además de las cicatrices que le quedaron, Gisela dijo que tanto ella como su hija quedaron con secuelas. “Siempre es lo mismo, el miedo a la noche. Para mí, él ya nos tenía fichadas porque sabía que estábamos solas”.

“Me acuerdo que dije si me duermo, me muero”, aseguró la mujer sobre los minutos después del ataque. Sobre la sentencia al acusado, dijo: “¿Ocho años nada más? Yo tengo miedo de que salga y que pueda llegar a tomar represalias, no sé ni dónde está detenido y todos los días me cruzo a sus familiares”, concluyó.

(NG)