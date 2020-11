Paso de los Libres: con otros 25 positivos, se llegó a 140 activos y los focos se diversifican

Paso de los Libres ayer alcanzó 140 casos de coronavirus, tras sumar 26 pacientes, según se informó en el parte diario del Ministerio de Salud Pública, ciudad que, al igual que Bella Vista y Capital, se encuentra en fase 3 de aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo), con el objetivo de reducir la movilidad urbana y así la propagación de las infecciones.

En cuanto a la cantidad de contagios dados a conocer ayer, desde el equipo sanitario libreño explicaron a El Litoral que “está dentro de los números que venimos manejando entre semana. Suelen mermar en el parte diario de los lunes, ya que domingo atendemos solo en la guardia, pero luego ya se incrementan, porque estamos con la búsqueda de los activos y sus contactos”.

Esto último, indicaron, “consiste en llamar a cada positivo, indagar en los posibles contactos que tuvo y así luego se van tomando las muestras o seguimientos de cada caso”. A la vez que anticiparon que para este miércoles “se esperan más contagios”.

Durante este martes “hisopamos a 103 personas, durante la mañana a 97 y luego se continuó con algunos trabajadores de salud”, expresaron.

Tal como había informado este medio gráfico recientemente, se habían establecido turnos para los testeos, cuyo cupo “ahora ampliamos, por la cantidad de casos que estamos teniendo. Si bien habíamos arrancado con 80 hisopados por la mañana, ahora estamos haciendo más”, añadieron.

Focos y frontera

En este contexto, señalaron que “tenemos muchos más focos, hay cuatro gimnasios con casos positivos, en uno con circulación interna. Están cerrados en forma preventiva”. Además, comentaron que “hay otros dos locales comerciales también con contagios”.

Con respecto al Complejo Terminal de Cargas (Cotecar), recordaron que “hacemos un operativo centinela de testeos por semana, ahora tenemos que coordinar con los jefes cuándo será el próximo”.

Por otra parte, manifestaron que “integrantes del Ejército cruzaron a Brasil y se los hisopó de ida y de vuelta; al regresar, dos dieron positivo y están aislados en el predio militar. Si bien prestamos el servicio en las tomas de muestras y las cargamos al sistema, no los consideramos casos locales porque es personal que no tiene domicilio en Libres, no ingresaron a la ciudad, ya que el lugar donde están en cuarentena está retirado”.

