La candidatura a una reelección se definirá puertas adentro en la UCR

En el marco de una posible interna dentro del propio radicalismo, y tras la consulta sobre una posible reelección, el gobernador Gustavo Valdés señaló que “lo voy a poner a consideración primeramente de la UCR”.

En declaraciones a Radio Mitre, el gobernador Gustavo Valdés fue consultado sobre su reelección y dijo que “el año que viene voy a seguir siendo gobernador hasta diciembre, el seguir después no depende de mí, lo voy a poner a consideración primeramente de la UCR”. Luego, en relación al acompañamiento del intendente como posible candidato a la reelección de la Capital, dijo: “Tassano es el intendente de la Capital, yo lo llamo y juntos vamos a ver el desarrollo de las obras necesarias para la Capital. Partimos una casa al medio para que pase el ducto que soportará 110 mm por hora cuando llueva, no está resuelto todo, esa es una obra que cuesta 70 millones de pesos. Son cosas que no se ven, pero resolvemos el 70 % de los problemas de las inundaciones cuando llueve. Nadie está atornillado al sillón”.

Mientras que en relación a su gabinete y posibles cambios dijo que “nadie está atornillado al sillón, salvo los que están por mandato popular, que tienen un tiempo y después tienen que someterse nuevamente a la voluntad”.

“Los ministros son secretarios del gobernador y tienen que tener un tiempo. Algunos gustan más y otros menos, son como los novios, pero depende de la etapa que se está atravesando”, concluyó.