Abrazo en el aire, el emotivo festejo de una universitaria que no pudo acercarse a su papá

Un abrazo en el aire terminó siendo, contra las rebeliones actuales, el símbolo del día más feliz de un padre y su hija en Corrientes. Sin contacto, celebraron a metros de distancia la obtención de su título de abogada con cuidados que tornaron tan emotivo como particular el festejo.

Malén Carisimo es correntina de la capital, tiene 22 años y se recibió de abogada el que quizá fue el día más triste de la historia reciente en la Argentina.

Su último paso por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) lo dio el miércoles, minutos después de apagar el monitor con un 10 estampado en la calificación de su segundo final integrador del Seminario de Derecho Ambiental.

"El es mi papá, se llama Hernán y tiene 76 años", dijo Malén a ellitoral.com.ar al contar por qué su festejo, con una fotografía de ambos, juntos pero a la distancia, comenzó a viralizarse en Twitter.

"Hace unos mese estuvo internado en terapia intensiva es por eso que yo no lo abracé aunque por dentro me moría de ganas pero pude ver su emoción y eso me llenó el corazón", relató la flamante profesional.

En una vereda, con una sonda conectada a su sistema respiratorio, Hernán Carisimo se ve en la imagen que gana repercusión en las redes sociales: brazos extendidos hacia la caja de una camioneta donde su hija, con los vestigios de un festejo de harina y huevo, la abraza con la señal de cuidado.

Por los cuidados que acarrea su recuperación, hace casi dos meses que no se pueden abrazar y el contacto más esperado pero a distancia, le llegó en forma inesperada.

"No vive conmigo, así que fue una sorpresa para él. Se le llenaron los ojos de lágrimas: no me voy a olvidar su frase ´mi hijita ya es doctora´",contó Malén.

Ahora, a ella la espera el ejercicio de la profesión, según pretende, con el trajinar por el fuero penal y concluye su charla con ellitoral.com.ar con un pedido: "¿Pueden agregar que estoy muy agradecida a toda mi familia y mis amigos?"