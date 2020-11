El Maradona Inmaculado: la obra de arte que enorgullece a un barrio correntino

El diseñador gráfico Aldo Cardozo Morelli, con la ayuda de su compañero de trabajo Darío Soto, realizó un “homenaje al Diegote” en la ciudad de Corrientes, el primer mural post mortem que sorprendió a los capitalinos en la mañana de este sábado.

El mural está ubicado en el barrio Sur, a la vuelta del edificio de Aguas de Corrientes y a unos pasos del mercado de Ex Vía.

Empezaron el viernes y para el sábado a la mañana la imagen del Maradona alado se replicó en las redes sociales como el primer mural dedicado al Pibe de Oro, en la esquina de las calles Doctor Carrillo y Lisandro Segovia.

“Es un homenaje al superhéroe de la infancia de los adultos, uno de los patriotas más grandes que tuvo este país que está representado con la celeste y blanca, por la que él dejó la vida”, dijo Cardozo en diálogo con El Litoral, mientras miraba su obra.

Generaciones

Un adolescente se quedó a observar el proceso de pintura de El Maradona Inmaculado, y el autor del mural se sorprendió por el conocimiento del chico sobre el jugador de fútbol.

“Pasó mucha gente por acá entre el viernes y el sábado, pasa un pibito emocionado y le digo qué edad tenés, me dice que tiene 15 y le digo que es muy chico, no lo viste jugar a Maradona. ‘Pero no hace falta haberlo visto para entender el significado que tiene Maradona’, me dijo el pibe y quedé sorprendido por el símbolo del jugador de fútbol en las siguientes generaciones”, relató el muralista a este matutino.

“Maradona es una obra de arte con la pelota en la cancha. Lo pinté inmaculado, con estas alas como un ángel de la guarda”, agregó Cardozo Morelli.

Diseño gráfico

Todavía falta colocarle el impermeable, que tendrá que realizarlo esta semana si las lluvias y la humedad ceden en algún momento. Mientras tanto, el diseñador gráfico ya tiene en mente otro mural para Diego Armando Maradona en la Capital de Corrientes, y que podría quedar en las Mil viviendas.

Cardozo Morelli es gestor de Payé Paredes Mágicas, y coproductor del estudio de diseño gráfico Siete Abismos. El movimiento artístico realizó innumerables intervenciones en los muros de la capital correntina, entre las que se destacan las recientes imágenes en las columnas que sostienen al puente General Manuel Belgrano, sobre cultura y naturaleza del Iberá.

