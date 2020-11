Productos de diseño y cerveza artesanal en el parque Mitre

Este sábado, organizado por la Municipalidad, habrá un encuentro de emprendedores, que se ubicarán en la calle Pilú Gómez de 18 a 23. Con la modalidad take away (para llevar) y con todas las medidas de seguridad e higiene, los vecinos podrán comprar artesanías regionales y cerveza artesanal embotellada.

“Estamos muy contentos con la realización de esta actividad, ya que el mes pasado los emprendedores vendieron muy bien”, afirmó la subsecretaria de Pymes e Industria, Thea Beláustegui, quien destacó el comportamiento de los vecinos, “quienes se adaptaron a la modalidad del take away y no hubo inconvenientes”. Por otra parte, la funcionaria detalló que este sábado estarán presentes “unos 28 emprendedores de los programas Ciudad de Diseño y Patio Cervecero, y además contaremos con el acompañamiento de mujeres emprendedoras que forman parte de la fundación Itá Iberá”.

Beláustegui aseguró que personal de la Municipalidad estará controlando “el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios, como el uso correcto del barbijo y el distanciamiento social”. Asimismo, estará presente la Policía para evitar la aglomeración de personas en torno al evento.

En cuanto a la modalidad, la subsecretaria de Pymes e Industria indicó que la gestión municipal tiene programado realizar este encuentro una vez por mes en el parque Mitre.

(HM)