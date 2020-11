Descubrieron una placa en memoria de Miguelito Rosbaco

Al cumplirse un año del asesinato de Miguel Rosbaco de 19 años en la localidad de Monte Caseros, familiares, amigos y vecinos, realizaron un emotivo acto en su homenaje, instalando en el lugar donde se dieron los hechos un monolito, el cual fue constituido a mano por sus familiares y amigos. El mismo fue confeccionado con elementos significativos tales como piedras del Timoy, lugar donde Miguelito jugaba con sus hermanos y primos, incluso algunas de las piedras colocadas allí, fueron en su momento juntadas por el mismo Miguelito, contó su padre, así mismo señaló que la piedra mora, en la que fue colocada la placa, es aquella donde de niño siempre se sentaba.

“No te fuiste a ningún lado, gurí. Andás galopando sin calchas en la inmensidad y por la quinta endulzando las naranjas”, reza el escrito grabado en el monolito en homenaje a Miguelito Rosbaco en el aniversario de su fallecimiento.

Pasadas las 18:00 horas sobre calle Italia entre Colón y Eva Duarte de Perón, familiares, amigos, y conocidos de Miguelito Rosbaco rindieron homenaje a un año de su fallecimiento.

“La construcción homenajea a quien fue en vida un ser de luz y dejó su huella para siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo”, sostuvieron dando así lugar al descubrimiento del monolito por parte de sus padres, abuelas, hermanos y demás familiares.

Tras descubrir el monumento con un caluroso aplauso se realizó la bendición del mismo por parte del diácono José Mariani.

Luego se hicieron presentes las lecturas de poemas en distintas voces, familiares, amigos, allegados dejaron sus palabras, poesías que iluminaban las miradas de los presentes y hacían soltar lágrimas al recordar todo lo sucedido. Al finalizar cada una de ellos los aplausos y el pedido de justicia por Miguelito resonaban en el lugar.

“Estoy muy emocionada… quiero agradecerles a todos y a cada uno la presencia. Es muy difícil para mí, siempre digo que tengo el corazón en la mano y el alma fuera del cuerpo. Estos días mi corazón es compartido entre el cielo y la tierra…” dijo Patricia, madre de Miguel Rosbaco.

“Yo creo en la justicia de los justos y mi mayor deseo es que nunca a una abuela, una madre, un padre, primos, tíos, nadie, ninguna familia, le arrebaten la vida de un hijo amado... Mis hijos son concebidos en el amor y en la familia, y este amor de la familia, esa familia que hoy está presente y parte que no porque viven lejos, no pueden venir, pero siempre están, estamos todos justos, ese amor ha sido nuestro gran sostén… Esta madre esperando la justicia de los justos pero siempre con la fuerzas del amor que es lo que rescata, lo que trasciende y lo que me va a identificar a mí y a mi familia siempre, en nuestra familia no hay asesinos. Nuestra familia, nuestras madres que acá están nos han educado con el amor, este amor ha sido mi gran sostén y siempre va a ser mi forma de encaminar y seguir caminando esta vida hasta que Dios me llame… Miguelito, mi gran amor, parte de mi corazón y mi alma, y el amor no desaparece siempre transciende en el infinito y universo entero, gracias a todos.”

“Quiero agradecerle a todos la presencia y todos me dijeron que no hay nada que agradecer, y la verdad que es cierto, porque yo creo que lo que nos dejó Miguelito es justamente esto, hoy somos una gran familia, los que estamos acá, los que no han podido venir por distintas situaciones. Nosotros perdimos físicamente un hijo pero la verdad que tenemos cientos de hijos, hijas, que permanentemente nos acompañan, que van a visitarnos, que nos mandan un mensaje, eso es algo que a nosotros nos enorgullece y nos fortalece como padres”, afirmó Miguel Rosbaco, Padre.

