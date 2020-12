Nuevo egreso con el programa Pueblos Indígenas de la Unne

Anne’k Iawho Zamora obtuvo el pasado 26 de noviembre el título de profesora en Educación Inicial, tras rendir su última materia, con modalidad virtual, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste; donde cursó mediante el programa Pueblos Indígenas. La joven de 27 años es la quinta egresada mediante este proyecto de la casa de estudios regional.

Zamora nació en Venezuela, en la comunidad indígena Kariña a la que pertenece su madre. A los 4 años viajó con su familia a Argentina para establecerse en Puerto Tirol, Chaco. En esa localidad realizó todo su proceso educativo inicial, medio y secundario con formación técnica, para luego ingresar a la Unne en 2013, al profesorado en Educación Inicial.

Anne’k reconoce en su esencia la impronta docente transmitida por su madre, quien fue maestra de nivel primario durante mucho tiempo. “Ella siempre me mostró valores y pasión por su profesión y eso me hizo tomar conciencia que trabajar con las infancias era un compromiso necesario para crear y guiar a las nuevas generaciones en su formación sobre los valores… eso fue en definitiva, lo que me impulsó a seguir esta carrera”, contó la flamante graduada al área de prensa de la Unne.

Dijo además que los 7 años vividos dentro de la universidad fueron “años de luchas, de idas y vueltas y de mucho esfuerzo, por eso mi alegría de estar hoy donde estoy”. “Siendo indígena soy consciente de que es un privilegio en mi caso, el poder recibirme y obtener un título universitario. Por eso es un orgullo y una gran alegría”, remarcó.