Conductor alcoholizado evitó el control policial y le secuestraron el auto

Tras una persecución policial demoraron al conductor de un automóvil que conducía alcoholizado. Se negó a hacer el test de alcoholemia y no quería descender del vehículo.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo el domingo a la noche, cuando un automóvil marca Peugeot de color blanco salió a alta velocidad desde Ruta Provincial N° 43 tomando por Ruta Nacional Nº 12.

En el trayecto, perdió el control y chocó contra algunos conos que se encontraban en los controles camineros. De inmediato se activó un operativo cerrojo para dar con el vehículo que fue localizado en avenida Libertad y calle Las Dalias (banda norte) por personal policial.

Al momento de identificar al conductor este se negó y no descendió del vehículo, e inclusive insultó al personal policial con agresividad. Tras varios minutos de negociación accedió a identificarse.

Se le labró un acta por no tener Licencia de Conducir, no contar con las documentaciones del vehículo, no poseer seguro obligatorio, y por negarse a la prueba de alcoholemia.

El auto fue preventivamente retirado de la vía pública y posteriormente fue trasladado hasta Artigas al 1100.

En tanto el conductor fue trasladado hasta la Comisaría Jurisdiccional Novena.

(NG)