Investigan a la jueza de menores de Santo Tomé por irregularidades procesales en las custodias de niños

El Superior Tribunal de Justicia abrió un sumario administrativo a la titular del Juzgado de Menores y Familia en lo Contencioso y Administrativo Dra. María Dionisia Zovack, por llevar a cabo procedimientos supuestamente “incorrectos” en el ejercicio de la función pública.

Según consigna el portal de noticias Urgente Santo Tomé, los peritos investigan si la letrada habría otorgado guardas provisorias de menores de manera incorrecta, trasgrediendo las normas.

Según trasciende del expediente, son 4 los casos de menores de esta localidad, donde la funcionaria del poder judicial santotomeño habría cometido estos faltantes. Según consta en parte del sumario, Zovack daba la custodia de un menor a familias que no estaban autorizadas y no cumplía con los plazos previstos y no se tuvo en cuenta lo que opinaban los menores. Tampoco había acciones por parte del Juzgado para revincular al niño con su familia biológica.

(NG)