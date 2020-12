Partido de fútbol femenino terminó en brutal pelea entre más de 30 personas

Una pelea tras un partido de fútbol femenino en Goya involucró el último martes a más de 30 personas, -en su mayoría mujeres-, quienes se “trenzaron” salvajemente a golpes. El hecho fue grabado con celulares y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Vecinos denunciaron que regularmente se registran episodios similares por el alto consumo de alcohol y hasta habría apuestas ilegales. También indicaron que no se respetan las medidas sanitarias impuestas en el contexto de la pandemia.

De acuerdo con la información brindada por el portal TN Goya, el violento hecho ocurrió en la tarde del pasado martes en el feriado por el Día de la Virgen durante un torneo “relámpago” de fútbol femenino en una cancha del barrio Independencia, en la plaza Padre Jorge Torres, ubicada en calle Tucumán.

Si bien no trascendieron los motivos por los cuales se habría iniciado el altercado, un periodista de esa localidad, Fabián Armua, relató en diálogo con LT7 que “tomaron la iniciativa y posteriormente fueron a las piñas. La policía llegó cuando el grueso de la gente estaba dentro de sus casas. Son vecinos linderos a esta placita donde ocurrió este hecho”. Luego agregó que “estos encuentros barriales se realizan para evadir la presencia policial. Los organizan en la cuadra para evitar ser demorados por el incumplimiento del distanciamiento y cantidad de personas”, precisó. Por otra parte, expresó que “fue un enfriamiento entre vecinos con la excusa del partido. Arrancaron tres y terminó en un todos contra todos. Incluso la persona que estaba filmando debió cubrir su teléfono para evitar ser golpeada”, explicó al citado medio.

Por otra parte, según TN Goya, vecinos del lugar denuncian que periódicamente se dan hechos similares y que pese a las advertencias a las autoridades “nadie hace nada”. En la red social de dicho portal, los pobladores de ese barrio expresaron que “estamos cansados de hacer denuncias y nadie hace nada. Juegan al fútbol todas las tardes más de 100 mujeres. Y todos los días hay peleas”, dijeron. En un comentario en Facebook agregaron que “estamos cansados de esto y no hay control. Ni de la policía, ni de la Municipalidad”, expresaron los vecinos.

Al respecto, sostienen que los cotejos no son solo de fútbol femenino, sino que también suelen ser mixtos e incluso entre los participantes hay apuestas con dinero de por medio.

Hasta ayer, al cierre de esta edición, no había trascendido si la policía o alguna autoridad goyana investigaba el hecho, ya que más allá del episodio violento, se puede observar que no existe distanciamiento, hay aglomeración de personas y no se respetan las medidas sanitarias vigentes, como el uso de barbijo. Cabe destacar que hasta el día de ayer, según el parte oficial del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, en Goya había cinco casos positivos de covid-19.

