Buscan a un hombre que habría estafado a varios albañiles de Paso de los Libres. Los damnificados lo denunciaron por las redes sociales y analizan iniciar acciones legales. Por el momento decidieron denunciarlo por los medios de comunicación.

Según testimonios, el hombre habría cobrado todas las obras que estaban haciendo los trabajadores por adelantado que eran varias, por ejemplo en las Carmelitas, en el Catamarca, detrás de la terminal por calle San Martín. En un pedido desesperado por las redes se leyó el siguiente mensaje.

“Mi hermano estaba trabajando para un señor que tenía obras de albañilería por varios lados de la ciudad y desde ayer se desapareció con toda la plata y no le pagó a nadie. Llevan casi un mes trabajando y no les pagó a nadie, 13 o 15 empleados tenía y a nadie les pagó. Hasta hora extra le hacía hacer y hasta domingo trabajaban algunos y no les pagó nada, ¿cómo podemos hacer?, este es el tipo sinvergüenza que se aprovechó de la necesidad de las personas, Si alguien sabe dónde se encuentra por favor que me avise. Gracias”.

Luego de publicado el texto, este fue leído por varios contactos y muchas víctimas del hombre estafador que se manifestaron en el mismo posteo.

“Sí, a mi sobrino lo jodió también. Trabajaba con él. Y lo que se sabe es que decía que era de Misiones.”

En una segunda foto aparecida en Facebook el dato es el siguiente: “Esta es la foto actual del hombre que estafó a 3 personas y a los 26 trabajadores en Libres, pobre gente, duele mucho porque todos necesitaban esa plata, tienen hijos todos, no tiene perdón de Dios lo que hizo, a mi mamá la estafó con 22 mil también, Toda la tarde esperaron para que les paguen, un remisero dijo que lo llevó hasta las Cuatro Bocas. Ahora se lo busca.”

Según un dato obtenido por la hija de una persona estafada el hombre buscado paraba en un hotel llamado “Capri” de la terminal libreña y la mayoría de los estafados pertenecen a ese barrio.

(NG)